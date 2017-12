Neslihan Atagül: Mucizelerle dolu bir geceydi

◊ Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin ev sahibiydiniz. Ev sahibi olmak nasıl bir histi?

- Daha fazla sorumluluk hissediyorsun elbette. “Her şey yolunda gidecek mi, ekran başındakiler ve davetliler keyifli bir gece geçirebilecekler mi?” gibi endişeler yaşıyor insan. Sanırım bu sene tam not aldık. Mutlu oldum ben de böyle mucizelerle dolu bir geceye ev sahipliği yaptığıma.



◊ Pantene ile bir marka işbirliğinin ötesinde, özdeşleştiniz ve Pantene dendiğinde akla doğrudan siz geliyorsunuz. Bu sinerjiyi neye bağlıyorsunuz?

- Çok teşekkür ederim güzel yorumların için. En başından beri hayalim buydu. İnanmadığım hiçbir işe imzamı atmak istemem. Pantene Türkiye takımıyla harika işler yaptık bu zamana kadar. Sanırım birbirimize ilham veriyoruz ve sonucunda bu projeler çıkıyor.



◊ Ödül törenine nasıl hazırlandınız?

- Aslında saçlarımın bu geceye hazırlığı, Pantene’in yazın çıkardığı 3 Dakikada Mucize Krem ile başladı diyebilirim. Bu kremle yazın yarattığı yıpranmalardan kurtulup saçlarımdaki dönüşümü tamamladım. Sonrasında ise Önder Tiryaki ile birlikte gecede nasıl bir model kullanmalıyım, ona baktık. Ödül töreninin yapılacağı gecenin öğlen saatlerinde kulise geldim. Eğlenerek, müzikler dinleyerek keyifle geceye hazırlandık.







◊ Hakan Yıldırım imzalı, size özel olarak 3 haftada hazırlanan ve tamamı Swarovski taşlarla kaplı elbise 10 kilo ağırlığındaydı. Hareket etmekte zorlandınız mı?

- 10 kilo ağırlığındaydı ve elbise o anlamda da iyi tasarlanmıştı. Ağırlık merkezini bele verdikleri için çok hissetmedim 10 kiloyu. Bana sadece eteğime zarar vermeden yürümek düştü. Elbise gerçekten sanat eseri gibiydi. İçinde o kadar iyi hissettim ki kendimi, buradan tekrar Hakan Yıldırım ve ekibine çok teşekkür etmek isterim. Çok mutlu oldum onun tasarımını taşımaktan.



DİJİTALE İŞ YAPMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR



◊ Saçlarınız gerçekten sağlıklı ve güzel. Özel bir sırrınız var mı?

- Sırrım bol su içmek ve düzenli olarak bakım yapmak diyebilirim. Tabii Pantene işbirliğiyle birlikte saçlarım için en iyi olan ürünleri hem tanıma ve hem de kullanma fırsatım oldu. Biraz genlerin de etkisi olabilir tabii.



◊ İlker Kaleli ile Puhu TV’nin yeni dizisinde birlikte rol alacaksınız. Dijital platformlarda yayınlanan diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl artılar ve eksiler getirecektir sektöre?

- Dijitale iş yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Artık bütün dünya oradan film ya da dizi izliyor. Müthiş bir özgürlük ve inanılmaz bir çeşitlilik sunuyor. Yani canınız ne istiyor ve ne zaman istiyorsa aradığınızı bulabiliyorsunuz. Bunun bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Bu platformlar sektör adına çok umut verici. Uzun dakikalar yüzünden anlatılamayan hikayeleri sunabileceğiz artık. Şimdilik rolden çok bahsetmek istemiyorum. Yapımcımız TMC’yle yürüteceğimiz bir PR planı dahilinde paylaşmak istiyorum. Sadece çok içinde olmak istedim, üstüne çok kafa yordum. Umarım iyi olur.







◊ Başrolünde yer aldığınız “Kara Sevda” dizisi, 2017 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Telenovela ödülü”ne layık görüldü. Bu durum sayesinde uluslararası iş teklifleri gelmeye başladı mı?

- Umarım o da olur ama şu an uluslararası ödül törenlerine ve festivallere davet ediliyorum. Fırsat buldukça katılmaya çalışacağım.

Ülkenizde yaptığınız işlerin başka kıtalarda ödüllendirilmesi, takip edilmesi, izlenmesi kadar harika ne olabilir... Adını bile bilmediğimiz bir mahallenin bir sokağındaki evde belki her akşam bizim diziyi izliyorlar ve bu sayede hayatta ortak bir bağ kuruyoruz. Hiç tanışmasak ve tanışamayacak olsak da... Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz ve hayaller kuruyoruz. Bunları düşündükçe “iyi ki oyunculuk yapıyorum” diyorum. Beni bu kadar tatmin eden başka bir meslek bulamazdım.

ARKADAŞLARIMI MESLEKLERiNE GÖRE SEÇMEM

◊ Bir gününüz nasıl geçiyor?

- Şu anda setim yok. O yüzden kendime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Düzenli spor yapmaya gayret ediyorum. Eğer dışarıda bir işim yoksa tabii... Dijital ortamda film ya da dizi izleyerek de günümü geçirebiliyorum.



◊ Bu sektörden arkadaşım diyebileceğiniz isimler kimler? Kimlerle yakın dostsunuz?

- Arkadaşlarımı mesleklerine göre seçmiyorum. Elbette projelerde tanıştığım oyuncu arkadaşlarım var görüştüğüm.



◊ Doğulu ailesinin gelini olmak nasıl?

- Çok keyifli. 5 kardeşler bildiğiniz gibi. Bizden hariç 2 kardeşi daha evlendi geçtiğimiz yıl içinde. Ailemiz giderek büyüyor. Ve ben bu kocaman ailenin bir ferdi olduğum için çok mutluyum. Gururla eşimin soyadını taşıyorum.



◊ Sektörde bunca zaman size neler öğretti?

- Sabırlı olmayı ve zamanını beklemeyi. Çok fazla insan tanıyorsunuz bu işi yapınca. Farklı kişiliklerin arasında denge kurmak ve gece gündüz hiç durmadan çalışmak çok yıpratıcı. O yüzden arada sadece durmak istiyorum. Kendimi sıfırlayıp devam ediyorum.



◊ Ünlü markaların aranan yüzü oldunuz. Bunun en büyük nedeni sizce nedir?

- Samimiyet ve güven. Karşılıklı böyle hissediyoruz. Ve bunun üzerine inşa ettik her şeyi. O yüzden sorunsuz ve çok tatmin edici devam ediyor

her şey.

KADİR’LE HAYATIN HER ANINI PAYLAŞIRIZ

◊ Eşiniz Kadir Doğulu “Babamın Günahları” dizisinde rol almaya başladı. Nasıl bir iş çıkacak ortaya? Eşinizle birlikte rolleri değerlendirdiğiniz oluyor mu?

- Kadir ve tüm ekip çok çalıştı ve inandı. Görüntüler, kareler, ışıklar çok güzel görünüyor. Umarım çok iyi olur. Çok heyecanlandırıyor beni “Babamın Günahları”.

Keyifle izleyeceğimiz bir iş gibi geliyor galiba. Kadir’le hayatın her anını paylaşırız. Tabii ki birlikte değerlendiririz, birbirimize yorumlarımızı yaparız, eksisi, artısı ne olabilir diye enine boyuna konuşuruz. Bu anlar o kadar keyifli ki...

Aynı dili konuşabilmek, hayata aynı pencereden bakabilmek o kadar kıymetli ki... Bunun değerini çok iyi bilerek seviyoruz birbirimizi.