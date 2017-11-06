Neslihan Atagül Doğulu'ya büyük ilgi

Bu sene ilk defa ödül kategorisine eklenen “Azerbaycan’ın en iyisi” ödülünün 3 adayı ve Pantene marka elçisi Neslihan Atagül Doğulu’nun da katılımıyla, Bakü’de ‘Mucize Gecesi’ etkinliği düzenlendi. Gecede 3 aday sanatçı Röya, Miri Yusif ve Nigar Jamal de sahne aldı.

NESLİHAN İZDİHAMI

Azerbaycan’ın ünlü simaları ve Neslihan Atagül Doğulu’nun Azeri hayranlarının katılımıyla gerçekleşen, yaklaşık 3000 kişinin katıldığı etkinliğe ilgi çok büyüktü. Neslihan Atagül Doğulu’yu görme şansını yakalamak isteyenler kapıda izdiham yarattı. Doğulu, zaman zaman kalabalıktan dolayı zor anlar yaşasa da, Azerbaycan halkının yoğun ilgisi karşısında memnun olduğunu ifade etti.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Neslihan Atagül Doğulu; “Öncelikle hepinize bu güzel gecede bizlerle olduğunuz ve beni de davet ederek onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Azerbaycan’a adım attığım andan beri sıcacık bir ilgi ile karşılaştım. Beni görmek için gelen ve bana desteğini gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bu samimi sevginin karşılıklı olduğunu bilmenizi isterim. Bugün de bu yılın en mucize gecesini yaşayacağımız Pantene Altın Kelebek’e geri sayım yapmak için bir aradayız. Bu sene ev sahibi olarak yer alacağım gecede ilk defa Azerbaycan’a ait bir kategori de yer alacağı için çok mutluyum. Bu başarıyı kutlamak ve büyük ödüle giden yolda Röya, Miri Yusif ve Nigar Jamal’a destek vermek için bu gece sizler ile birlikte olmak istedim.” dedi.