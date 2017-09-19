Neşet Ertaş unutulmadı

Festivalde bir konser veren Ferhat Göçer, birbirinden güzel şarkılarıyla festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı.
BEYPAZARI’NDAN DOLU DOLU FESTİVAL GEÇTİ
3 gün süren festivalde; Kral FM’in sevilen programcısı Gönül Dostu Şener’in sunumunda; Merve Özbey ve Erdem Kınay, Hamdiye Erol, İbocan konser verdi. çeşitli yöresel ürün, hediyelik ağaç eşya stantları ve sergiler açıldı, stant-up, halk oyunları ve animasyon gösterileri yapıldı. Mehteran gösterisi, halka açık okçuluk aktiviteleri, yurtdışından gelen folklor gruplarının gösterileri, deve kervanı Beypazarlılların yoğun ilgi gördü.
Ustaya saygı bölümünde 2012 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı. Bozlak geleneğinin yeni dönem temsilcisi İsmail Altunsaray, hologramda Neşet Ertaş ile birlikte düet yaparak ustanın türkülerini seslendirerek, hayatından anekdotlar aktardılar.
Hacivat ve Karagöz gösterisi, Nasreddin Hoca, Keloğlan ile masallar köşesi ve çeşitli geleneksel unutulmaya yüz tutmuş oyunlar da çocukların festival eğlencesi oldu. Yemek yapma yarışmaları, havuç paketleme yarışları ve Beypazarı yöresel kıyafetlerinden oluşan bir defile gerçekleşti. Yerel sanatçılar da festival süresince halkla bir araya geldiler.
BEYPAZARI BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı kapanış konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi. Festivalin şölen havasında geçtiğini belirten Başkan Kaplan, “Dolu dolu bir festivali daha geride bıraktık. Ben şahsım ve belediyem adına emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir şehirde kültür var ise müzik, sanat var ise o şehir gelişim için açıktır, o şehirde ticaret, sanayi, ekonominin geleceği parlaktır bunu şimdiden ön görebilmek mümkündür” dedi.
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