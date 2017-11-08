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    'Neşet Ertaş' mahkemelik oldu

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 06:02 | Son Güncelleme:

    Bozkırın tezenesi halk ozanı Neşet Ertaş’ın ailesi ‘Neşet Ertaş’ ismini kendi adına tescil ettiren Osman Paşa Şahin’e dava açtı. Mahkeme, Neşet Ertaş markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verdi

    Halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012’de hayatını kaybetti. Geride mirasçısı olarak eşi Nigar Leyla, kızları Döne ve Canan ile oğlu Hüseyin’i bıraktı. Ertaş’ın mirasçıları geçen yıl ticaretle uğraşan Osman Paşa Şahin’in Neşet Ertaş adını Türkiye Patent Marka Kurumu (TPMK) nezdinde ticaret, kültür ve sanat faaliyetleri ve hizmet türünde kendi adına tescil ettirdiğini öğrendi. Ünlü ozanın yasal mirasçısı olan eşi ve 3 çocuğu, avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne marka tescilinin iptali davası açtı.

    Aile, Osman Paşa Şahin’in tescil ettirdiği Neşet Ertaş ibareli markanın sahibi olmadığını bilmesine rağmen tescil ettirerek dürüstlük kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Paşa’nın Neşet Ertaş isminin itibarından ve tanınmışlığından haksız bir biçimde faydalanmak istediği öne sürülen dava dilekçesinde, Paşa’nın hiçbir bağlantısı olmadığı halde Neşat Ertaş ismini marka yapmasının kötü niyetli olduğunun göstergesi olduğu yer aldı. Ertaş Ailesi, mahkemeden haksız ve yasaya aykırı olarak yapılan kötü niyetli tescilin iptalini ve hükümsüzlüğünü istedi.

    Gazete Habertürk'ten Hayat Arıgan'ın haberine göre mahkeme, Neşet Ertaş markasının 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir koydu. Ünlü ozanın adını taşıyan marka davası önümüzdeki günlerde görülecek.

    Etiketler: bozkırın tezenesi
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