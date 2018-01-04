Neşe Sapmaz’dan eski nişanlısı Yavuz Yılmaz'a duygusal veda

Yavuz Yılmaz ile fotoğraflarını paylaşan Sapmaz "Severken ayrılmayı da yaşamıştık. Şairin dediği gibi 'Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi' notunu düştü.

Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden Sapmaz, eski nişanlısının son buluşmalarında kendisinden en beğendiği fotoğrafı istediğini belirterek " O gün 'yok' demiştim. Unuttuk ve bende kaldı. Ziyaretimde götürdüm ve sözümü tuttum" yazdı.