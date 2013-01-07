NESCAFÃ‰Â® MyCafÃ©Â® ile evinizi CafÃ©â€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼n!

NESCAFÃ‰Â® MyCafÃ©Â®, kafe keyfini evinizde Ã§Ä±karma imkanÄ± sunan yepyeni bir

kahve makinesidir.Â Ãœstelik kullanÄ±mÄ± Ã§ok kolay! Kahve bÃ¶lmesine sadece NESCAFÃ‰Â® Goldâ€™u ekleyip ve bir tuÅŸla Espresso, kÃ¶pÃ¼klÃ¼ sade kahve, taze sÃ¼tlÃ¼ bol kÃ¶pÃ¼klÃ¼ Cappuccino, sÃ¼tlÃ¼ ve yoÄŸun kÃ¶pÃ¼klÃ¼ Latte seÃ§eneklerinden biriyle kahve keyfinizi arttÄ±rÄ±n. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kahveleri, damak zevkinize gÃ¶re farklÄ± tatlarla kiÅŸiselleÅŸtirerek, kendinize birbirinden gÃ¼zel seÃ§enekler yaratabilirsiniz.

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Gelin bu yÄ±lbaÅŸÄ±nda, sevdiklerinize ya da kendinize bir NESCAFÃ‰Â® MyCafÃ©Â® , hediye edin. Ve hep hayalini kurduÄŸunuz o kÃ¼Ã§Ã¼k kafeye sahip olarak, yeni yÄ±la mutlu bir ÅŸekilde girin.Â

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NESCAFÃ‰Â® MyCafÃ©Â® ile kahve keyfinizi arttÄ±rÄ±n!



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