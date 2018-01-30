Nermin Bezmen 'otopark' parasının peşinde

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde “Davalı komşuları, müvekkil Nermin Bezmen’e ait villanın 57.22 metrekarelik kısmına tecavüz ederek bahçe duvarını kaldırdılar ve eğimli araziyi araç kotuna indirerek otopark alanı oluşturdular. Davalılar uzun yıllar burayı otopark alanı olarak kullandılar. Müvekkil de 9 yıl önce dava açtı. Mahkeme 4 yıllık yargılamanın ardından müvekkili haklı bularak 57.22 metrekarelik alanın eski haline getirilmesine ve 2004 ila 2008 yılları arasında ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) alacağının davalılardan tahsiline karar verdi. Nermin Bezmen 1 Ocak 2009 ila 30 Nisan 2014 tarihleri arası ecrimisil alacağı için İstanbul 7.İcra Müdürlüğü kanalıyla üç yıl önce icra takibi başlattı. Davalılar icra takibine itiraz edince takip durdu. İcra takibinin durdurulduğu dönem ile icra takibi sonrası döneme ilişkin ecrimisil alacağımız için bu davayı açtık. 1 Ocak 2009 ila 30 Ağustos 2017 tarihleri arası 22 bin liralık ecrimisil alacağımızın tahsilini istiyoruz” dedi.

''HAKSIZ BİR İŞGAL YOK''

Davalılardan Şarık Tara’nın ENKA grubunun kurucusu ve hissedarı olduğunu, Ali Gülçelik’in ENKA’nın diğer kurucusu Sadi Gülçelik’in oğlu, Leyta Tara Suyabatmaz’ın da Şarık Tara’nın kızı olduğunu cevap dilekçesinde anlatan davalıların avukatı şu ifadelere yer verdi:

“Davalılardan müvekkilim Ali Gülçelik’in babası ile komşu parsel sahibi Ayşe Şermin Bezmen arasında 1966 yılında bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre tarafların arsaları arasına bir istinat duvarı ördürülmesi kararlaştırılmıştır. Davalı taraf istinat duvarının yapım işini üstlenecek buna karşılık Bezmen ailesi de işgal edildiği iddia edilen yerin kullanımını davalı tarafa verecektir. Anlaşma kabul edilmiş ve yıllarca bu yeri müvekkilim davalılar kullanmışlardır. 42 yıl boyunca davacılar müvekkillerimden ecrimisil talebinde bulunmamıştır. Müvekkillerim 51 yıldır bu yeri yapılan bu anlaşmaya göre haklı olarak kullanmışlardır. Ortada haksız bir işgal, dolayısıyla ödenecek bir ecrimisil bedeli yoktur. Davanın reddi gerekir.”