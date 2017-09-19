Nergis Kumbasar Türk Malı dizisinden ayrıldı

İddilara göre, Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı. Genç kız, olayı yapımcıya bildirmişti. Erbil, ''Bu kızı kovun. Ya o ya ben'' deyince, yapımcı, Erbil'i diziden yollamıştı. Onun yerine Hamdi Alkan gelmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar da diziye veda etti.
Nergis Kumbasar kimdir?
Nergis Kumbasar, 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar, profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.
Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.
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