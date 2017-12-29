Nereye ne giymeli?

Rahat ve ışıltılı ev partisi

◊ Ev partileri denince anahtar rahatlık ve dozunda şıklık. Yani giydiğiniz bir parça iddialı, diğeri sade olmak durumunda. Örneğin payetli bir bluzu düz bir pantolon ya da taytla, payetli bir eteği de düz renk triko bir kazakla takımlayın.

◊ Ağırlıklı olarak oturacağınız için yüksek bel en iyi arkadaşınız. Frikik vermemek adına yüksek belli pantolon ya da eteği seçin. Ya da bluzunuz uzun olsun.

◊ Çok yüksek topuklu ayakkabılar böyle etkinliklerde iyi durmaz. Kısa topuklu botları ya da şık sneaker’ları seçin. Ayakkabınızı çıkaracaksanız çorabınızın havalı olmasına dikkat edin. File ya da dantelli bir soket çorap edinin.



(Saat yönünde) Bluz: Mango 239 TL, Clutch: Attolye 250 TL, Bileklik: Yargıcı 49 TL, Tayt: Calzedonia 129 TL, Pantolon: İpekyol 101 TL, Bluz: Adil Işık 249 TL, Ayakkabı: Elle / Trendyol 69 TL

Çarpıcı ve elegan otel balosu

◊ Bu etkinliklerde parlamak için anahtar kelime kırmızı! Mini kokteyl elbiseleri bu günler için var. Uzun kollu modelleri tercih ederseniz, “Üzerine ne alacağım” derdinden kurtulursunuz.

◊ Kırmızı uzun çizme trendi ortalığı kasıp kavuruyor. Normal günlerde giymeye cesaret edemiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

◊ Abiye elbise demek clutch demek. Yerleşeceğiniz bir masa olacağından sürekli elinizde taşımak zorunda da değilsiniz. Yine de saplı bir model seçmeye gayret gösterin. Zincirli şık telefon kılıfları da dans pistinde selfie çekmenizi kolaylaştırabilir.



Elbise: Zeynep Tosun for Koton 199 TL, Clutch: Hotiç 89.40 TL, Takılar: Coquet 9.90 TL, Çizme: H&M 299 TL

Asi ve seksi gece kulübü gezmesi

◊ Bir kulüpten diğerine gezmeyi planlıyorsanız, spor şık bir tarz edinmenizi öneririz. Payetli uzun bir elbiseyi, bomber bir ceket ya da blazer’larla birlikte giyin.

◊ Ayakkabı durumu çetrefilli: Bütün gece ayakta olacağınız için ayağınızı ağrıtmayacak ama sizi kalabalıkta kısa göstermeyecek bir model seçmelisiniz. Kalın topuklu asi botlar en iyi dostunuz olacak.

◊ Clutch’lar şık olmakla birlikte dans etmenize en büyük engel. Çapraz bir şekilde asabileceğiniz, aynı zamanda omzunuzu da ağrıtmayacak mini

bir model tercih edin.



(Saat yönünde) Elbise: Zara 179 TL, Bot: 159 TL, Ceket: Forever New 99 TL, Takılar: Marc Jacobs / Beymen 176 TL, Elbise: People by Fabrika 169 TL, Çanta: Bershka 89 TL

Evde, mutlu, huzurlu

◊ “Yılbaşı dediğin bir gün, kendimi yoramam” mottosuyla hareket etmek, özensiz davranmak için bir bahane değil. Alacağınız sıcak tutan ve şirin bir pijama takımıyla yeni yılı rahat karşılayın.

◊ Pijamanın en iyi arkadaşının terlik olduğunu söylemeye bile gerek yok. Pofuduk ve şirin modellerle bir gün değil, her gün ayaklarınızı şımartın.



Pijamalar: Penti 59 TL, Terlikler: Twigy 65 TL

YAPIN / YAPMAYIN

+ Yılbaşını sokakta karşılayacaksanız aksesuardan kaçmayın. Bereler bugünler için!

- Büyük ve ağır çantalar her koşulda gecenizi zorlaştırır.