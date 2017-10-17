Nereye düşecek

Uzmanlar, Dünya’ya 100 kiloluk parçaların düşebileceğini söylüyor, ancak nereye düşebileceği konusunda bir fikirleri yok. Çin 2012’de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang’ın da ziyaret ettiği istasyonun kontrolünü 2016 yılında kaybetmişti.
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