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    Nereye düşecek

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 22:25 | Son Güncelleme:

    Çin’in 2011’de uzaya gönderdiği 8.5 tonluk uzay istasyonu Tiangong-1 (Gök Saray-1) düşüşe geçti.

    Uzmanlar, Dünya’ya 100 kiloluk parçaların düşebileceğini söylüyor, ancak nereye düşebileceği konusunda bir fikirleri yok. Çin 2012’de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang’ın da ziyaret ettiği istasyonun kontrolünü 2016 yılında kaybetmişti.

    Etiketler: Tiangong-1 , gazetehaberleri
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