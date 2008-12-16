Nereden, nereye...

Gökmen Avcı yazıyor

Aslında alışık olduğumuz durum, ligin ilk yarısının sonlarına gelindiğinde, 2 takımın rakiplerinden ayrılarak, kendi aralarında Şampiyonluk Yarışına başlamalarıydı. Ligin ilk yarısının bitiminde, 8 puan fark yapan takımların olduğu sezonları hatırlayalım. Sonra neler mi oldu?

İlk önce, sezonun ilk yarısında elde edilen 8 puanlık farkın Şampiyonluk için yeterli olmadığını öğrendik. 8 puan geriden gelip, Şampiyon olan Takımla tanıştık.

Sonra, Son Haftaya kadar süren Şampiyonluk Yarışına tanık olduk.

Daha sonra ise, Maçın Bitiş Düdüğüne kadar 1 Gol atmaya çalışan ve bunu başaramayıp, Şampiyonluğu Rakibine Kaptıran Bir Takım görüyorduk. Şampiyon Olan Takım ise, kendi maçını bitirmiş olsa bile, Şampiyonluk için Ekstra 20 dakika daha beklemek zorunda kalmıştı. Heyecan galiba buydu.

Gelelim geçen sezona. Tam 4 takım Şampiyonluk için yarıştı. Son haftaya girildiğinde, Şampiyon belliydi ama, 2. 3. 4. sıralar için yarışan takımların puanları eşit olunca, 3 takımın sıralamasını, takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar belirledi.

Aralık ayının ortalarına gelindi. Şimdiki tabloya şöyle bir bakalım.

2008-2009 TURKCELL SUPER LİG 15. Hafta Karşılaşmaları Öncesi: Zirvede 6 Takım 6 Puan içine sıkışmış. Bu 6 takımın, bu haftaki maçları çokta zor değil gibi. Kopma olmaz herhalde diye düşünüyoruz.

2008-2009 TURKCELL SUPER LİG 15. Hafta Karşılaşmaları: GALATASARAY güzel bir oyunla, haftanın en rahat kazananı oldu. FENERBAHÇE evinde farklı oynadığını bir kez daha gösterdi. Zorlanmadan 3 puanı kazandı. ANKARASPOR, televizyondan seyredemediğimiz maçta, rakibini 2-0 ile geçiyordu. SİVASSPOR Ligin en zayıf takımı HACETTEPE’yi maçın sonlarında attığı golle yenebildi. BEŞİKTAŞ, ANKARAGÜCÜ maçından 3 puanı tek golle alırken, çok fazla gol kaçırıyordu. Kendi kalesinde de, çok önemli gol pozisyonları gördü. Lider TRABZONSPOR ise, son dakikada yediği golle, evine Puansız dönerken, Liderliği de SİVASSPOR’a bırakıyordu. KAYSERİSPOR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE’yi 2-0’lık skor ile, GAZİANTEPSPOR’da KOCAELİSPOR’u deplasmanda 5-2’lik skor ile geçiyordu. Golsüz biten tek maç, ESKİŞEHİRSPOR KONYASPOR karşılaşması idi.

2008-2009 TURKCELL SUPER LİG 15. Hafta Karşılaşmaları Sonrası: 6 puan içine sığmaya çalışan 6 takım, şimdi 3 puan içinde sıra kapmaya çalışıyor. Kopma beklerken, alttan KAYSERİSPOR’da Liderlik Potasına girdi gibi. Artık Zirvede 7 Takımı değerlendirmek lazım. 7 Takım, 7 Puana Sıkıştı. (Şimdilik Ligin üst kısımlarına bakalım. Genelini daha sonra değerlendiririz.)

Peki, oynanan futbolun kalitesi nedir? diye sorarsak. Cevabı başka zaman verelim.

Bir ipucu. Bu hafta aldığı galibiyetle, Ligin Zirvesini yakalamaya çalışan KAYSERİSPOR hakkında bir bilgi. Oynadığı 15 Maçta Attığı Toplam Gol Sayısı 14. Bunun 4 tanesini de, 1 maçta attı.