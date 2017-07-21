Nerede, ne yesem diye kara kara düşünenlerin rehberi geliyor!

Fatih Karaca (Karaca Grup CEO)

İnsanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltacağız

Bu proje bize geldiğinde çok memnun olduk çünkü Hürriyet Gazetesi’nin gastronomi konusunda çok ciddi birikimleri var. Mutfak ve sofra eşyaları üreten bir firma olduğumuz için bu projede yer almamız gerektiğini düşündük. Karaca’nın amacı insanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltmak ve insanların yaşam kalitelerine değer koymak. Biz bu rehberle hem insanların yaşam kalitelerinde artı değer sağlayacağımızı düşünüyoruz hem de onların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltacağımıza inanıyoruz.

Zeynep Tandoğan (Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi)

Bu ülkenin bir gastronomi rehberi olmalı, onu da Hürriyet hazırlamalı dedik

Hürriyet, 69 yıllık bir marka. En büyük gücü; şeffaflığı, objektifliği, iyi haberciliği... Ama benim bundan daha çok önemsediğim şey; güçlü ve alanında uzman gazeteci-yazarlardan oluşan kadrosu... Bizim gibi proje geliştirenler açısından bu, çok büyük bir zenginlik. Çünkü o uzman kadro sayesinde çok rahatlıkla; tüketiciye, okurlara dokunan neler yapabiliriz diye düşünebiliyoruz. İncili Gastronomi Rehberi böyle çıkan bir projeydi. Bunun temelinde birçok denemesi var gazetenin; ‘en iyi 10’lar, ‘en iyi kahvaltı mekânları’ seçkileri gibi. Bunlar Hürriyet’e mal olmuş, uzun yıllardır kullanılan alt markalar. Gastronomi yazarlarımıza hep nereye gidileceği, hangi restoranların çok iyi olduğu soruluyor. Ben bunu bir fırsat olarak değerlendirdim ve ekiple beraber şöyle bir fikir geliştirdik: Bu ülkenin bir gastronomi rehberi olmalı ve o rehberi de bizim uzman kadromuz hazırlamalı. Bu meşakkatli bir yol ama bunu yapsa yapsa ancak Hürriyet yapar. Sene başından beri, altı kişiden oluşan, Müge Akgün liderliğinde, onun oluşturduğu beş kişilik uzman kadroyla beraber tarıyoruz. 130 müfettişimiz var. Kim olduklarını kimse bilmiyor. Çok fazla kriter var; ağırlanmadan uğurlanmaya, mekânın hijyeninden ortama, kullanılan malzemelerin kalitesine kadar pek çok kritere göre değerlendirme yapıyorlar.

Ekimde piyasada olacak rehber ve web sitesiyle sonuçlar açıklanacak. Bizi en çok heyecanlandıran; bu vizyonu paylaşabilen, sofraya, paylaşılan değerlere ve sofradaki lezzetlere önem veren Karaca markasının yanımızda olması. Her şeyi kol kola yapıyoruz. Dilerim uzun yıllar da devam edeceğiz...



Müge Akgün, Zeynep Tandoğan ve Fatih Karaca (soldan sağa).

Müge Akgün (Hürriyet yazarı ve İncili Gastronomi Rehberi Proje Koordinatörü)

Etik kurallara uyan bir rehber

Altı-yedi ay önce çok kapsamlı, gerçek bir gastronomi rehberi için yola çıktık. 130 müfettişimiz ve 18 kişilik onur kurulu üyemizle Türkiye’nin gastronomi haritasını çıkarmak üzere çalışmalara başladık. İlk etapta; İstanbul, Bodrum ve Çeşme var. Daha sonra İzmir, Hatay, Gaziantep, Antalya gibi iller de katılacak. Restoranların gizli müfettişler tarafından değerlendirilmesi bitti. Yazım aşamasına geçeceğiz, dereceye girenlerin metinleri hazırlanacak. Çok yakında yeme-içme severlerle buluşacak olan bu rehberin hem lezzet meraklılarına hem de sektöre heyecan getireceğini düşünüyorum. Çünkü etik kurallara tamamen uyan bir rehber çıkarıyoruz. Umarım sektöre faydası olur, yeme-içme tutkunları da beğenir.

Murat Yetkin

Bir yeme meraklısı olarak heyecanla destekliyorum

Uluslararası standart, bu işi hafiye gibi yapmaktır. “Ben geliyorum, bana itibar göstersinler” demeyeceksin. Ondan sonra da kıyasıya eleştireceksin ki düzelsin. Bu standarda ulaşmak için Hürriyet’in bu projesi başlangıç olabilir. Bir yeme meraklısı olarak heyecanla destekliyorum.



Geceye Hürriyet yazarlarından Onur Baştürk (solda) ve Ayşe Arman da (sağda) katıldı.

Ahmet Örs

Hak ettiği yerlere gelmek isteyenleri mutlu edecek

Bir dönem yeme-içme sektörü medyanın odağındaydı. Çok kaliteli restoran eleştirileri çıkardı. Zamanla bunlar azaldı. “O restorana kimler gidiyor” sorusu, “Yemekleri iyi mi” sorusunun önüne geçti. Bir yandan da yemek sektörü kan kaybediyor. Onun için ciddi bir kuruluşun şemsiyesi altında böyle bir projenin başarıya ulaşması hem tüketici olan bizleri hem de alnının teriyle hak ettiği yerlere gelmek isteyen restoran, kafe, bar erbabını mutlu edecek.

Teoman Hünal

Esnaf lokantalarından otel restoranlarına...

Bundan sonra ‘Bu kadar güzel bir şehirde nerede, ne yiyebiliriz’ diye çok fazla düşünmenize gerek kalmayacak çünkü bu rehber sayesinde nerede, ne restoran var -esnaf lokantalarından otel restoranlarına, kebapçılara, balıkçılara kadar- görebileceğiz.



Teoman Hünal, Sedat Ergin, Ahmet Örs ve Müge Akgün (soldan sağa).

Oğul Türkkan

Filtreden geçmiş olana gitmek daha keyifli

Bu rehber sayesinde herkes kendi konumunu daha iyi anlayacak. Çünkü bir restoranın kendini değerlendirmesi mümkün değil. Ama güzel belirlenmiş bir jürinin neler düşündüğünü öğrenmek o restoran için çok faydalı. Ayrıca tüketicinin bir filtreden geçmiş seçeneğe gitmesi her zaman daha keyiflidir. Kendi restoran seçimlerimde de bu cins rehberlere mutlaka danışırım. Onun için bence gayet faydalı bir rehber bu. Ve gördüğüm kadarıyla da gayet ciddi

bir çalışma.



Melis Alphan, Sedat Ergin, Müge Akgün ve Deniz Alphan (soldan sağa).

Deniz Alphan

Rekabet her şeyin daha iyi olmasını sağlayacak

Yeme-içme rehberi çok eksikliğini duyduğumuz bir şeydi. Bu, tam zamanında geldi. Herkes nerede, ne yiyeceğini, ne kadar ödeyeceğini seçebilecek. Esnaf lokantalarından, meyhanelerden fine dining restoranlara kadar her şey sınıflandırılıyor. Oluşacak rekabet, her şeyin daha iyi olmasını sağlayacak.

Refika Birgül

Kadro çok temiz insanlardan oluşuyor

Bu proje çok müthiş bir ekiple yapılıyor. Kadro çok doğru, çok temiz insanlardan oluşuyor. Birçok restoran açılıyor, bu restoranlar bir-iki yıl içinde kapanıyor. Herkes iyi yemeğe değil, manzaraya gidiyor gibi bir durum var artık. İnsanlar, iyi yemeği yemediğinde, neyi kaçırdıklarını bilmiyor ama iyi yemeğe alıştığındaysa kötü yemek artık hakaret gibi gelmeye başlıyor.



Ursula Heinzelmann, Gamze İneceli, Anya Von Bremzem, Barry Yourgrau (soldan sağa).

Ali Esad Göksel

‘Marifet iltifata tabidir’ derler

Yurtdışında beğendiğimiz mutfakların çoğunda aşçılar sektördeki genç yaratıcılar tarafından geliştiriliyor. Türkiye’nin de bundan uzak kalacağını düşünmüyorum. Sektörün çalışanlarının takdir edilmeye ihtiyacı var. Osmanlıların bir lafı vardır, “Marifet iltifata tabidir”. Bizim beğendiklerimize işaret etmemiz lazım ki onlar da kendilerini iyi hissetsin...

REHBERİN ONUR KURULU ÜYELERİ

Mehmet Yaşin, Ahmet Örs, Ertuğrul Özkök, Fatih Karaca, Güngör Uras, Kubilay Özerkan, Mehmet Yalçın, Engin Akın, Mustafa Seçkin, Nedim Atilla, Nevzat Aydın, Deniz Alphan, Sedat Ergin, Teoman Hünal, Fikret Ercan, Sahrap Soysal,

Ali Esad Göksel ve Oğul Türkkan.

DAVETE KATILAN İSİMLER

Zeynep Tandoğan, Fatih Karaca, Sedat Ergin, Ahmet Örs, Teoman Hünal, Nevzat Aydın, Oğul Türkkan, Ayşe Arman, Murat Yetkin, Mehmet Yalçın,

Ali Esad Göksel, Cemre Narin, Gamze İneceli, Deniz Alphan, Anya Von Bremzem, Engin Akın, Melis Alphan, Zeyno Gürses, Nedim Atilla, Onur Baştürk, Refika Birgül, Galip Bağcı, Şila Gök, Jale Özgentürk, Elif Ergu, Nilay Örnek, Sinan Hamamsarılar, Ursula Heinzelmann ve Barry Yourgrau.

İncili Gastronomi Rehberi’nde ilk 30’a giren restoranlar açıklandı