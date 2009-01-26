Nerede kaldı spor ahlakı

Gülşah Erkaya yazıyor

Ümit Karan:

- Küfür etmedim. Hakem yerdeki buzlara tekme attığımda üstüne su sıçradığı için attı beni... diyor.

Yan Hakem Erdinç Sezertan:

- Küfür etti... diyor.

Hakem Yunus Yıldırım, sahanın buzlu ortamından etkilenmiş olsa gerek ki, buzda dans yarışması jürisi gibi konuşuyor:

- Ümit küfür etmedim diyor ama yardımcım da küfür ettiğini söylüyor. Ben hakem olarak yardımcıma inanmak durumundayım... diyor... (Ama maç içinde üç kez yardımcısının kararlarını uygulamazken neden yardımcısına inanmadığını da açıklamıyor)

Galatasaray Yönetimi Ümit Karan’a inandıklarını söylüyor.

Basında herkes birşeyler söylüyor.

Bence Yunus Yıldırım aslında yardımcısına inanmıyor. Sadece hakemlik müessesini korumak adına, içgüdüsel olarak verdi o kartı. İnanarak vermiş olsa, maçı kural hatasıyla başlatacak kadar çuvallamazdı...

Tabi ki gerçeği bilemiyoruz. Bildiğimiz tek gerçek var o da birilerinin YALAN söylediği. Birilerinin gayrı ahlaki davrandığı...

Saha dışındaki futbol camiası zaten yalan rüzgarına dönmüştü. Şimdi bir de saha içinde yalan rüzgarları esmeye başladı. Ümit mi yalan söylüyor yoksa Erdinç Sezertan mı? ‘Tam al sana bir kaya’ durumu...

Her kim yalan söylüyorsa ‘Spor ve Sporcu Ahlakı’ denilen kavramın içine ettiği kesin. Ayrıca YALAN SÖYLEYEN TARAF, yalan söylemesinin yanında, kendisine inananların karşı tarafın yalancı ve ahlaksız olduğunu düşünmesine neden olduğu için iki kere ahlaksızlık yapmış oluyor.

Birisi yalan söylediğine göre bu kişi şimdi çıkıp “Tüm spor komuoyundan özür dilerim. Maçın heyecanı içerisinde hata yaptım. Olayın doğrusu da şudur...” deme delikanlılığını gösterecek mi merak ediyorum... Yok yahu merak etmiyorum, bunu söyleyecek karakterde olsa baştan yalan söylemezdi...

Şimdi Türkiye’nin yarısı bir yalancıya inanıyor. Ve Yine Türkiye’nin yarısı bir hakemi ya da futbolcuyu boş yere suçluyor... Ne uğruna? Hiiiç... Bi kere daha hiiiç diyim mi? Hiiiiç!