Nerede kalacaksın

Üniversite okumak için yaşadığı şehirden farklı bir ili tercih eden adaylar, barınma olanaklarını düşünmeye başlayacak. Bu adaylar için iki seçenek var: Ev veya yurt. Okula ve şehre alışmak zaman istiyor. Bu nedenle adaylar ilk yıl için çoğunlukla yurtları ve apartları tercih ediyor.

DEVLET Mİ ÖZEL Mİ?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) başvuruları bu ay içinde alınacak. Öğrenciler, internetten yurt ve burs başvurusu yapacak. Kazananlar, mezun olana kadar buralarda kalabiliyor. Yemek, çamaşır, sıcak su, ücretsiz kablosuz ağ gibi imkânlar bulunuyor. Ücretler genellikle yıllık 150-200 TL arasında. KYK’da kalamayacaklar özel yurt arayacak. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ücretler diğer Anadolu şehirlerine göre daha yüksek.

İMKÂNLARA GÖRE FİYAT

İstanbul, köklü okulları, iş imkânları, sosyal faaliyetleriyle en çok tercih edilen şehirlerden. Özel yurtlarda spor salonu, deniz manzarası, tek kişilik oda, kampusa yakınlık gibi geniş alternatifler bulunuyor. Lüks özel yurtlarda üç kişilik odalar aylık 1.450, iki kişilikler 1.650 ve tek kişilikler 1.760 TL civarında. Daha uygunlar da var. Örneğin İstanbul Beyazıt’taki bir yurtta dört kişilik odalar aylık 600, üç kişilik 700 ve tek kişilikler 1.000 TL. Ankara’da ise yıllık 6 bin TL’den 20 bine kadar uzanıyor. Bazı yurtlarda tek kişilik odalar, aylık 800 TL’den başlarken daha lükslerde fiyat 2 bin 500 TL’yi bulabiliyor. İzmir’de tek kişilik odalar aylık 800-2 bin TL arasında değişebiliyor. Eskişehir daha uygun. Dört kişilik odalar 400 TL’den başlıyor, tek kişilikler ise 700 TL’ye çıkabiliyor.

EV GİBİSI OLMAZ DİYORSANIZ

Eve çıkmak da bir seçenek. Şehir ve semtlere göre fiyatlar değişiyor. İstanbul’da öğrencilerin yoğun yaşadığı Şişli, Fatih, Bakırköy gibi semtlerde 1.000 TL’den başlayıp 4.000 TL’ye uzanıyor. Kira fiyatları yüksek olduğu için öğrenciler genelde birkaç kişi birlikte eve çıkıyor. Ankara’da kampusa yakın semtlerde kiralar ortalama 900-1500 lira. En uygun kiralar Eskişehir’de ise 400 TL’den başlıyor, 800 liraya çıkabiliyor. İzmir’de 800- 1500; Çanakkale, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlerde ise 750-1.000 TL aralığında.

Seçim yaparken bunlara dikkat

- Okula olan mesafesini ve şehir merkezine ulaşım imkânlarını iyi araştırın.

- Güvenlik sisteminin nasıl olduğunu sorun.

- Kesintisiz sıcak suyun bulunup bulunmadığını öğrenin.

- Kahvaltı ve yemek olanaklarını görün.

- Çalışma odalarının ders çalışmaya elverişli olup olmadığına dikkat edin.

KARMA DÖNEM BİTTİ

ÖZEL yurtlarda karma dönem bitti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karma özel yurtlara kız ya da erkek olarak tek türde faaliyet gösterebileceklerini açıklamıştı. Bakanlığın düzenleme için özel yurtlara verdiği süre 4 Ağustos’ta doldu. Artık bir özel yurt sadece kız ya da erkek öğrencilere hizmet verebilecek. Aladağ’da yaşanan yurt yangını faciasından sonra yeni kararlar alınmış ve aralıkta yapılan yasal düzenlemelerle özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak MEB’e devredilmişti. ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ ise 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB, 81 il valiliğine gönderdiği ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Uygulamalarına İlişkin Açıklama’ başlıklı yazıyla özel yurtlarda karma yurtların kız ya da erkek olarak tek türde faaliyet gösterebileceklerini hatırlatmıştı. Mevcut karma yurtların, bir tür belirleyip bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerine, yerleşim planını da ekleyerek bir dilekçeyle başvurmaları istendi. Başvuru işlemlerinin tamamlanarak, Bakanlığa 4 Ağustos’a kadar bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Yurtlarla ilgili başka değişiklikler de oldu. Mevcut yurtların 1 Ağustos 2019’a kadar bu düzenlemeleri yapmaları gerekecek.

Bunlardan birkaçı şöyle:

- İki öğrenci bir arada kalamayacak. Bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci aynı odada barınabilecek.

- 3 kişilik odalar banyo ve tuvalet sahaları hariç 24 metrekare olacak.

- Öğrencilerin konakladığı yerlerle alkol satışı yapılan iş yerleri, kahvehaneler, eğlence merkezleri arasında kapıdan kapıya 100 metreden fazla mesafe bulunmalı.

- İl milli eğitim müdürlüklerinde kontrol ekipleri oluşturulacak. ◊ Esra ÜLKAR