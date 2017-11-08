Nerede ah o eskiler?

Merhaba sevgili ve saygılı insanlar. Beni özlediniz mi? Biliyorsunuz ki geçen hafta Tuğba sayfamı ele geçirmişti ama merak etmeyin her şey eskisi gibi devam ediyor. Eski derken yine çok sevdiğim bir konudan bahsetmeye geldim: Vintage dükkanlar! Bu mağazaların içerisine girdiğim zaman kendimi kaybediyorum, Instagram’da falan en fazla bu tarzda satış yapan hesaplara bakıyorum. O zaman size en sevdiğim mağazaların isimlerini paylaşmalıyım diye düşündüm. Siz de #BizDostuz hashtag’i ile istediğiniz mecradan en sevdiğiniz dükkânı benimle paylaşırsanız çok müteşekkir olurum. (Vintage falan deyince teşekkür etmek yerine müteşekkir olmak istedim.)

1) BÜYÜKANNEMİN SANDIĞI – İSTANBUL / MODA

Adres: Caferağa Mahallesi, Şair Latifi Sokak, 28B, Kadıköy/İstanbul

Yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli parçalar getiren bu küçük şirin butikte kıyafet, ayakkabı, aksesuar gibi birçok vintage ürünü bulabilirsiniz. Bu güzel ürünlere ayın belirli dönemlerinde yaptıkları çok güzel indirimlerle sahip olabilirsiniz. “Her şey 20 – 30 – 40 TL” kampanyalarına denk geldiğiniz zaman tadından yenmiyor. Kampanyaları için Instagram hesaplarını takip etmenizi öneririm. Ayrıca mağazaya gitmeden de internet üzerinden alışveriş yapmanızı sağlıyor. Ürünleri incelemek isterseniz www.buyukanneminsandigi.com’a da bir göz atın derim. Kazaklar ve elbiseler nefis!

2) MADAM MARE VINTAGE STORE – İSTANBUL / CİHANGİR

Adres: Cihangir Mahallesi, Kazancı Yokuşu, No:26/A, Beyoğlu/İstanbul

Bu sefer Beyoğlu’nun tatlı çocuğu Cihangir’de bulunan bir butikten bahsedeceğim. Bence tam bir öğrenci dostu olan bu butikte de farklı zamanlara ait birçok ürünü bulabilirsiniz. Vatkalı ceketler, yuvarlak çerçeveli gözlükler, yüksel bel pantolonlar, rengarenk gömlekler ve daha birçok sizi eskiye alıp götürecek vintage parçalar sunuyorlar. Sanki anne veya babanızın gardırobunda saklanmış gibi kıyafetler bulacağınızı temin ederim. Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir alışveriş isterseniz Instagram hesaplarını inceleyebilir, www.madammare.com’dan sipariş verebilirsiniz.

3) VATKALI GÜVE VINTAGE – İZMİR / BORNOVA

Adres: Kazımdirik Mahallesi, Süvari Caddesi, No:43 D:3, Küçükpark - Bornova/İzmir

İzmirli okuyucularımız, hepinize selam olsun. Butikten önce her zaman İzmir’de yaşamak isteyen biri olarak sizi kıskandığımı belirtmek istiyorum. Vatkalı Güve’ye Bornova’ya geldiğim zaman ziyaret etme şansım olmuştu. Kıyafetler, takılar, şapkalar, bavullar falan kısa süreli bir vintage krizine girmiştim. Hatta benim gittiğim zaman mağazanın bir köşesinde vintage bir gelinlik vardı, ona hayran kalmıştım. İçerisi gerçekten bir Yeşilçam filmi gibi. Askılardan iki parça bir şeyi hızlıca üstünüzü geçirerek bir Yeşilçam yıldızı havasına bürünmeniz mümkün. Instagram hesaplarını inceledikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Diğer şehirlerdeki tüm vintage severler bu butiğin ürünlerini www.vatkaliguve.com’dan online alışveriş yapabilir.

4) ŞEYHANE VINTAGE – ESKİŞEHİR

Adres: Hatboyu - 1 Caddesi, No:29/A, Eskişehir

Sıradaki vintage butiğimiz Eskişehir’den geliyor! Instagram üzerinden havale yolu ile de satış yapan Şeyhane Vintage, sosyal medyadan sıkı takip ettiğim bir butik. Gerçekten eski zamanları hatırlatan birçok parçayı uygun fiyatlarla bu butikten de satın alabilirsiniz. Vintage motiflere sahip gömlek ve kazakları benim favorilerim. Mutlaka Instagram hesaplarını ziyaret edin derim.

İşte benim top 4 vintage butiğim bunlar.

Hepsini incelediğinizde mutlaka kendinize göre seveceğiniz parçalar bulabileceğinizi düşünüyorum. Umarım seversiniz. Ayrıca yazımın başında dediğim gibi, sevdiğiniz ve benim de sevebileceğimi düşündüğünüz vintage mağazalarını #BizDostuz hashtag’i ile istediğiniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız çok müteşekkir olurum.

Giderken bir sorum var size: “Eskiler mi güzeldir? Yoksa eskiden mi güzeldik?”

Sizi seviyorum! ☺

Hazırlayan: Begüm Onarıcı