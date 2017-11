Nerdesin Birader oyuncu kadrosunda kimler var? Nerdesin Birader karakterleri

Yapımcılığını Filmevi Yapım Erol Demir ve Dilek Yorulmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek’in oturduğu, senaryosunu Sahne 77’nin kaleme aldığı ‘Nerdesin Birader?’ 8 Kasım Çarşamba akşamı ekran macerasına başlayacak. Komedi türündeki Nerdesin Birader, Hollywood da tutunamayıp şansını Bollywood'da denemeye çalışan başarısız bir aktörün bir dizi talihsizlik sonucu komiser olan ikizinin yerine geçmesini anlatacak. İlginç senaryo örgüsüyle dikkatleri üzerine çekecek olan Nerdesin Birader’in ikizlerini Timur Acar canlandıracak. Peki Nerdesin Birader oyuncuları arasında başka kimler var?



2014 Best Model finalistlerinden olan genç oyuncu Deniz Can Aktaş, “Nerdesin Birader”de genç, zeki ve girişken “Ali” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. “Nerdesin Birader”de Timur Acar’a; Deniz Can Aktaş’ın yanı sıra, Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Defne Yalnız, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar, çocuk oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ve Altan Erkekli gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Timur Acar - Yiğit Çakmak

İstanbul Organize Şube’de komiserdir. İkiz kardeşlerin sert, ciddi ve duyguları alınmış olanıdır. İletişim kurmayı sevmez, açıklama yapmaktan hoşlanmaz, gereksiz nezaketle vakit kaybetmez. Bildiğini okumaya, burnunun dikine gitmeye, kendi işini kendi halletmeye bayılır.







Timur Acar- Yunus Çakmak

Bollywood’da oyuncu. İkiz kardeşinin aksine şakacı, konuşkan, iletişime açık, pozitif ruhlu biridir. Fakat bir tarafıyla da çocuksu, duygusal ve kırılgandır. Anlık yaşar, hesap yapmaz, kin tutmaz, duygularını hemen açığa vurur. Bununla beraber hayalci, romantik ve gel geç ruhludur. Bazen en ufak, en alakasız bir gelişme bile onu motive etmeye yeterken bazen de en kolay, en aşılası bir engel karşısında hemen yelkenleri suya indirir, koyu bir umutsuzluğa kapılır.





Gonca Sarıyıldız- Aslı Korkmaz

Organize Şube’de komiserdir. Hisli, duyarlı ve anlayışlı biridir. Topluma, insanlara ve kurallara karşı aşırı hassastır. Zaten bu yüzden Yiğit’le hiç anlaşamaz, sürekli çatışırlar. Ama Yunus’la iyi anlaşırlar, hatta bu durum imkansız bir aşka kadar götürecektir onları.

Hakan Bilgin - Memet Elverdi

Organize Şube’de komiser yardımcısıdır. Tam bir aile babasıdır. Her ay hesap kitap yapmaktan, ayın sonunu getirmekten başka derdi yoktur. Tipik bir Anadolu insanıdır. Sıcaktır, samimidir, babacandır. Zaten ekibin de denge insanıdır. Küsleri barıştırır, anlaşmazlıkları çözer. Üç günlük dünya der, yer yer Anadolu insanına has o bilgeliği de sergiler.

Ruhi Sarı - Kudret

Hikâyemizin gizemli adamıdır. Uzun bir müddet de öyle kalacaktır. Yiğit’in ölümünden sonra ortaya çıkar ve Yunus’a Yiğit’le beraber çalıştığını, bütün bu yer değiştirme hikâyesini bilen tek kişi olduğunu, Kara El’i çökertmelerine yardım etmek için sahte polis olarak göreve devam etmesi gerektiğini söyler. Yunus kabul etmek istemeyince de onu ‘kardeşini öldürüp onun yerine geçtiği’ iftirasını atmakla tehdit eder. İyi biri mi, kötü biri mi? Gerçekten Yiğit’le mi çalışıyordu, yoksa başka bir amacı mı var? Bu soruları Yunus gibi biz de bilmeyiz. Kudret her seferinde Yunus’un bilmesi gerektiği kadarını söyler, gerisini söylemez.

Deniz Can Aktaş - Ali

Ekibin en genç üyesidir. Zeki, fırlama, girişken bir çocuktur. Yakışıklı da biridir ama duruşunda, bakışında hep anasız-babasız büyümenin verdiği o mahzunluk, o garibanlık vardır. Belirli bir yaşa kadar yetiştirme yurdunda büyümüş, her türlü ortama girip çıkmıştır. Bu da onu hayat konusunda oldukça pratik ve bilgi sahibi biri yapmıştır. Sokağın dilini bilir, sürekli yeni şeyler dener/öğrenir, yeni tanıştığı birine bile kendini çabucak sevdirebilir. Hayata bir sıfır geride başlamanın açığını sanki bu şekilde kapatıyor gibidir.