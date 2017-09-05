MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Neonazi taraftarlar Almanları utandırdı

    Neonazi taraftarlar Almanları utandırdı

    AA
    05.09.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:00

    Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini belirtti. Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw, yapılanların Almanya için utanç verici olduğunu söyledi.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Prag’da oynanan Çekya-Almanya maçında aşırı sağcı Almanların nazi sloganları atması Almanya’nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 

    DFB Başkanı Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada konuyu UEFA’nın 20 Eylül’deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini bildirdi. Grindel, taşkınlık yapanların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti.

    ALMAN POLİSİ ÇIKIŞLARINA İZİN VERMEDİ
    Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, “Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız” dedi.
    Alman polisi tarafından da yedi holiganın söz konusu maça giderken yolda durdurulduğu ve ülke çıkışına izin vermediği belirtildi.

    ‘BİZ ONLARIN MİLLİ TAKIMI DEĞİLİZ’
    Prag’da oynanan maçta aşırı sağcıların nazi tezahüratlarına sert tepki veren Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw, yapılanların Almanya için utanç verici olduğunu söyledi. Löw, “Çok öfkeliyim. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar” dedi. 200 kadar holiganın yaptıklarını hazmedemediğini söyleyen Löw, “Biz orada düşük seviyeli ve adice hareket edenlerin milli takımı değiliz” ifadelerini kullandı. Löw ayrıca, bu kişilere yönelik yaptırım talep ederek bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.

    Etiketler: neonazi , Joachim Löw , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri