Neonazi taraftarlar Almanları utandırdı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Prag’da oynanan Çekya-Almanya maçında aşırı sağcı Almanların nazi sloganları atması Almanya’nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

DFB Başkanı Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada konuyu UEFA’nın 20 Eylül’deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini bildirdi. Grindel, taşkınlık yapanların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti.



ALMAN POLİSİ ÇIKIŞLARINA İZİN VERMEDİ

Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, “Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız” dedi.

Alman polisi tarafından da yedi holiganın söz konusu maça giderken yolda durdurulduğu ve ülke çıkışına izin vermediği belirtildi.

‘BİZ ONLARIN MİLLİ TAKIMI DEĞİLİZ’

Prag’da oynanan maçta aşırı sağcıların nazi tezahüratlarına sert tepki veren Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw, yapılanların Almanya için utanç verici olduğunu söyledi. Löw, “Çok öfkeliyim. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar” dedi. 200 kadar holiganın yaptıklarını hazmedemediğini söyleyen Löw, “Biz orada düşük seviyeli ve adice hareket edenlerin milli takımı değiliz” ifadelerini kullandı. Löw ayrıca, bu kişilere yönelik yaptırım talep ederek bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.