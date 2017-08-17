‘Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz’

CUMARTESİ günü ABD'nin Charlottesville kentinde olay çıkaran neonazilere karşı Başkan Trump’ın ‘yumuşak’ tavrı, Almanya'da tepkilere yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Trump’ı çok ağır hata yapmakla suçladı. Gabriel, Alman haber ajansı DPA’ya, “Nazi potansiyeline karşı çok net bir tavır alma yerine, iki tarafı da sorumlu tutmak elbette çok ağır bir hata. Aynı zamanda yanlış. Bu, Trump destekçilerinin bir kısmının ABD’deki aşırı sağ çevreyle nasıl içiçe olduğunu gösteriyor. Baş stratejisti Steve Bannon onlara en yakın isim” dedi.

Sigmar Gabriel

‘DAYANILIR GİBİ DEĞİL’

Bakan Maas da, Trump'ın tavrını kınadı. Maas, “Trump'ın aşırı sağ sürüsünün gösterisinde şiddeti güzelmiş gibi göstermesi dayanılır gibi değil. Neonazilerin ırkçılığını kimse hafife alamaz” diye konuştu.

Heiko Maas

MERKEL DAHA SERT OLMALI

SPD lideri Martin Schulz ise Başbakan Angela Merkel’in Trump'a karşı daha sert tavır almamakla eleştirdi. Schulz, “Benim deneyimim, bu tip insanlar açık bir dilden anlıyor. Trump sistematik olarak tabuları yıkıyor” dedi.

Charlottesville’de ırkçı saldırılarda bir kadın ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. ABD Başkanı Trump iki tarafın da suçu olduğunu savunmuştu.

Martin Schulz