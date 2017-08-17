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    ‘Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz’

    BERLİN
    17 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 13:21

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Adalet Bakanı Heiko Maas, ABD Charlottesville’deki ırkçı saldırılara yeterince tepki göstermeyen Başkan Donald Trump’ı eleştirdi. SPD lideri Martin Schulz da Başbakan Merkel’i, Trump’a karşı daha sert tavır almaya çağırdı.

    CUMARTESİ günü ABD'nin Charlottesville kentinde olay çıkaran neonazilere karşı Başkan Trump’ın ‘yumuşak’ tavrı, Almanya'da tepkilere yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Trump’ı çok ağır hata yapmakla suçladı. Gabriel, Alman haber ajansı DPA’ya, “Nazi potansiyeline karşı çok net bir tavır alma yerine, iki tarafı da sorumlu tutmak elbette çok ağır bir hata. Aynı zamanda yanlış. Bu, Trump destekçilerinin bir kısmının ABD’deki aşırı sağ çevreyle nasıl içiçe olduğunu gösteriyor. Baş stratejisti Steve Bannon onlara en yakın isim” dedi.

    ‘Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz’Sigmar Gabriel

    ‘DAYANILIR GİBİ DEĞİL’
    Bakan Maas da, Trump'ın tavrını kınadı. Maas, “Trump'ın aşırı sağ sürüsünün gösterisinde şiddeti güzelmiş gibi göstermesi dayanılır gibi değil. Neonazilerin ırkçılığını kimse hafife alamaz” diye konuştu.

    ‘Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz’Heiko Maas

    MERKEL DAHA SERT OLMALI
    SPD lideri Martin Schulz ise Başbakan Angela Merkel’in Trump'a karşı daha sert tavır almamakla eleştirdi. Schulz, “Benim deneyimim, bu tip insanlar açık bir dilden anlıyor. Trump sistematik olarak tabuları yıkıyor” dedi.
    Charlottesville’de ırkçı saldırılarda bir kadın ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. ABD Başkanı Trump iki tarafın da suçu olduğunu savunmuştu.

    ‘Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz’Martin Schulz

    Etiketler: Donald Trump , Angela Merkel , Sigmar Gabriel
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