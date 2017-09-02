Neo-Nazi davasında sona doğru: ‘Nazi gelini’ için müebbet bekleniyor

ALMANYA’da 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU hakkında Almanya’nın Münih kentindeki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada başsavcılık mütalaasını tamamladı. Başsavcılık NSU’nun baş sanığı Beate Zschaepe’nin aşırı sağcı terör örgütünün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirtti. Böylece ‘Nazi gelini’ diye de anılan 42 yaşındaki Zschaepe’nin ömür boyu hapse çarptırılması için yol görünmüş oldu.

Başsavcı Greger, Zschäpe’nin işbirliği olmaksızın NSU terör hücresinin diğer iki üyesi Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhard’ın göçmenleri öldürmelerinin, patlayıcılarla eylem düzenlemelerinin ve banka soymalarının mümkün olamayacağını belirtti. Greger, Zschäpe’nin aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün ‘halkın gözünü korkutma’ ve ‘Federal Almanya Cumhuriyeti’ne zarar verme’ gibi hedeflerini desteklediğinin sabit bulunduğunu ifade etti.

KENDİSİNİ TEHLİKEYE ATMADI

Başsavcı Greger, Zschäpe’nin bizzat eylem alanlarında görünmemesinin de kendisini tehlikeye atmak istememesinden kaynaklanmış olduğu görüşünü savundu. Greger, Zschaepe’nin Yunan işletmeci Theodoros Boulgarides’i öldürdükleri gün Mundlos ile Böhnhard’ı Münih’te telefonla aramasını da, bu olayın gerçekleştirilmesi için irade göstermiş olması olarak değerlendirdiğini belirtti. Greger, Zschaepe’nin ayrıca 4 Kasım 2011’de Zwickau kasabasında Mundlos ve Böhnhard ile birlikte yaşadıkları konutu ateşe vererek taammüden adam öldürmeye teşebbüs suçu işlediğini de kaydetti.

12 EYLÜL’DEN SONRA

Aynı gün diğer iki NSU üyesi Mundlos ve Böhnhard ise Eisenach kasabasında intihar etmişti. İkilinin intihar ettiği an NSU’nun terör hücresi olarak varlığının sona erdiğini belirten başsavcı, kundaklama eyleminin söz konusu örgütün hanesine yazılamayacağını söyledi. Federal Başsavcı Jochen Weingarten ise öteki sanıklardan Ralf Wohlleben ve Carsten S.’in de 9 cinayete yardım ettiğini belirtti. Başsavcılığın, ceza taleplerine ilişkin müracaatını, 2 Eylül’de tatile giren mahkemenin tekrar çalışmaya başlayacağı 12 Eylül tarihinde yapması öngörülüyor. Zschäpe için müebbet, diğer sanıklar için ise en az bir yıl hapis cezası istenmesi bekleniyor.