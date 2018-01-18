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NEO Coin nedir? NEO fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

Şangay merkezli Onchain adlı firma tarafından geliştirilen ve kripto para sektörüne Antshares adıyla atılan ve şimdilerde NEO olarak anılan kripto para ne? NEO ne kadar? İşte detaylar...

Onchain adlı Şangay merkezli firma tarafından geliştirilen NEO, piyasada, en çok Ethereum'a benzetilen bir kripto para. Çünkü NEO, akıllı sözleşmeleri destekliyor ve  DAPPS ve ICO'lar gibi işlevsellik gösteriyor. Bu yüzden NEO, Çin Ethereum'u olarak da anılıyor. Ancak NEO'yu, Ethereum gibi bir kripto para olarak görülmesinin sebebi, Ethereum'da Solidity programlama dili kullanılırken, NEO, JAVA, C/C# ve GO kodlama dilleriyle de işlem görebiliyor. 

Çin Hükumeti'nin öncelerde de Bitcoin'i sanal para olarak görmediği biliniyor. Çin Hükumeti'nden gelen Bitcoin açıklaması ise şöyle; "Bitcoin sanal bir para birimidir ve gerçek para birimi olarak yasal statüye sahip değildir. Pazar sirkülasyonunda para olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır. Katılımcı kurumlar ve kişiler, Bitcoin yatırımları gibi faaliyetlerde dikkatli olmalı ve bunlara karşılık gelen sorumlulukları ve riskleri taşımalıdır." 

Bitcoin'e karşı çıkan Çin Hükumeti NEO'yu destekliyor. 2014 yılında piyasaya giriş yapan NEO'nun, kodlama bölümünde sadece 2 geliştirici olduğu, güncellenmiş web sitesinde, 4 geliştirici, bir front-end geliştirici ve proje üzerinde çalışan bir mühendis olduğu biliniyor. NEO'nun başarılı görülmesinin sebebi ise yine Ethereum'dan farklılığına dayanıyor. NEO'da, AVA, C/C# ve GO kodlama dilleri olduğu için, kripto para takipçileri tarafından başarılı görülüyor. 

NEO COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ 

NEO Coin nedir NEO fiyatları ne kadar

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