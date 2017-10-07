Nemi bitirmeye geldiler

SONBAHARLA birlikte yağmurlu ve soğuk havalar gelmeye başladı. Dolayısıyla artık yaşadığımız şehirlerdeki hava da nemlendi. Bu nemli hava sağlık açısından birçok kişiyi olumsuz etkileyebilir. Solunum ve dolaşım yolu rahatsızlıkları, romatizma sorunları bu olumsuz etkilerin başında geliyor. Nemli havanın etkileri sadece sağlıkla sınırlı değil. Yıkanan çamaşırların kurumaması, duvarlar ve kumaşların küflenmesi, ahşapların çürümesi, metallerin paslanması, boyaların dökülmesi, elektronik ürünlerin oksitlenme sonucu kullanılamaz hale gelmesi ilk akla gelen örneklerden. Peki bu sorunun çözümü ne? İlk akla gelen seçenek nem alma cihazları. Tüketici elektroniği markaları geliştirdikleri nem alma cihazları sayesinde nemden rahatsız olarak kullanıcıların yardımına koşuyor. Biz de bu hafta Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunulan nem alma cihazlarının peşine düştük. Birçok farklı özellik ve kapasiteyle raflarda yer alan modellerin satış fiyatları ise 800 TL’den başlıyor.

OTOMATİK KAPATMA ÖZELLİĞİ

Nem alma cihazları arasında dikkat çeken modellerin bir diğeri de Beurer Le 70. Günde 20 litrelik nemi havadan alan cihaz, tank hacmi dolduğunda otomatik uyarı ve kapatma özelliğine sahip. Üzerinde bulunan LCD ekran ile kullanıcıların güncel hava nemi ve sıcaklığı görebilmesini sağlayan model, istenilen nem ayarının yapılabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca model, iki farklı kademede çalışıyor ve 60 metreye kadar olan mekanlarda kullanılabiliyor. 1040 TL

Günde 20 litre nem çekiyor

Fakir, ‘Drywell’ adındaki modelle nem alma cihazları arasında yer alıyor. Saatte 140 metreküplük bir hava sirkülasyonla günde 20 litre nem alabilen model, kullanıcıların yüzde 40-80 veya yüzde 5 aralığında nem ayarı yapabilmesini sağlıyor. Dahili sıcaklık sensörü ve otomatik fanlı buz çözme modellerin diğer özelliklerinden. Buna ek olarak üzerinde LCD bir ekranı da bulunan Fakir Drywell, kullanıcıların ekran üzerinden sıcaklığını ve nem miktarını kontrol edebilmesini de sağlıyor. 1540 TL

BAKTERİ YAYILIMINI ENGELLİYOR

Nem alma cihazları arasında iddialı markalardan başında Delonghi geliyor. ‘DES16W’ adındaki modelle bu alanda yer alan marka, ‘biosilver filtre’ adındaki teknolojiyi sunuyor. Bu sayede ortamdaki bakteriler havadan temizlenerek bakteri yayılımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Günde 16 litrelik nemi havadan alan cihazın, su seviye göstergesi sayesinde kapasitenin ne kadar dolduğu takip edilebiliyor. Model tek kademeli olarak çalışıyor. 810 TL

ÇAMAŞIR KURUTMA MODU

Trotec’in geliştirdiği ‘TTK 68’ modeli, çamaşır kurutmak için özel olarak tasarlanmış fonksiyonuyla dikkat çekiyor. 24 saatte 20 litre nem alma kapasitesine sahip olan model, rutubete karşı da önemli bir çözüm sunuyor. Ayrıca model, halı ve farklı zemin döşemelerinin nemini alıyor, ayakkabı raflarını kuru tutabiliyor. Havadan hayvan tüyleri, polenleri veya tozu alabilen modelin filtresi de oldukça kolay yıkanabiliyor. 1290 TL

5.5 LİTRE SU TANKI VAR

Kingpost’un geliştirdiği günde 20 litre nem alma kapasiteli model, özellikle büyük su tankıyla dikkat çekiyor. 5.5 litrelik su tankı kapasitesine sahip olan model, cihazın tankının daha uzun sürede dolması ve daha geç boşaltılması sağlanıyor. Sabit kullanımda ise modelin su tahliye borusu tercih edilebiliyor. 990 TL

BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ

Olefini’nin geliştirdiği ‘OLE-20NA’ modeli, günde 20 litre nem alma kapasitesine sahip. Otomatik buz çözme özelliğiyle dikkat çeken cihazın, su tankı kapasitesi ise 4 litre. Kullanıcılar isteklerine bağlı olarak su tahliye bağlantısıyla su tankı kapasiteden bağımsız olarak cihazlarını kullanabiliyor. LED kontrol paneli, ayarlanabilen hava kanatları, kolay takılabilen hava filtresi, su tankı dolu ikaz lambası modelin diğer özellikleri arasında yer alıyor. 990 TL

OYUN DÜNYASI

170’İN ÜZERİNDE YENİ ARAÇ

KAPSAMLI ve teknik olarak en gelişmiş yarış oyunlarından biri olan Project CARS 2, satışa çıktı. Efsanevi arabalarla ve nefes kesen bir atmosferde yarış deneyimi sunan oyunda, 170’in üzerinde otomobil seçeneği bulunuyor. Oyun tüm platformlarda yer alıyor. 320 TL

HAFTANIN TRENDİ

HİÇBİR ANI KAÇIRMIYOR

GOOGLE, ‘Clips’ adında yapay zekâ destekli bir kamerayı tüketicilere sundu. Hemen hemen kibrit kutusu boyutlarında olan model, kullanıcıların günlük hayatını kaydediyor ve bunlardan en güzel klipleri çıkarıyor. Model, durmadan 3 saat boyunca çekim yapabiliyor. 249 TL

UYGULAMA

NE PİŞİRSEM DERDİNE SON

EATTOAPP ile alışveriş listelerinizi oluşturup sevdiklerinizle paylaşabili-yorsunuz. Ünlü şeflere ait yemek tariflerini deneyip bugün ne pişirsem derdinden kurtulabilir veya kendinize ait süper tarifleri insanlarla paylaşabilirsiniz. Uygulama, Android ve iOS işletim sistemlerinde yer alıyor. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

YAZICILARIN HIZ YARIŞI

OFİSLERİN vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan yazıcılar, her geçen gün daha da hızlanıyorlar. Özellikle seri bir şekilde çıktı almak isteyenler için bu hafta en hızlı yazıcıları kıyasladık.