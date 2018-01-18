NEM Coin nedir? XEM fiyatları ne kadar?

NEM Coin ya da diğer adıyla XEM, ilk olarak Mart 2015'te piyasaya sürülmüş merkezi olmayan bir kripto para. Çıktığı günden bu yana 3.7 milyar doların üzerinde pazar payı olan bir kripto para olarak hayatına devam ediyor. Piyasada toplamda 9 milyar XEM Coin var ve bu coinlerin tamamı, kendisi tanıtılmadan oluşturulduğu biliniyor. NEM JAVA üzerine yazılı olan NEM Coin, sektöre yeni bir özellikle giriş yaptı.

Sektöre PoI adlı yeni bir özellikle giriş yapan NEM Coin bu özellikle, kullanıcılara, coin ve işlem sayısı arttıkça öneminin de artması hizmeti sunuluyor. Tüm coinlerin aksine mining yerine harvesting yani hasat adlı bir özelliği var. Bu hasat özelliği yapmak isteyen kullanıcıların ise cüzdanlarında 10.000 XEM Coin olması gerekiyor. Hasat özelliğinin mining yani madencilik özelliğine karşı avantajı daha az enerji tüketmesi. Bu sayede işlem ücreti de düşüyor. Süpernode programı özelliği ile kullanıcılar, aktif nod çalıştırdıklarında ödül kazanırlar. Yüksek performans sağlayan nodlar sayesinde ağın güvenliği artıyor ve bu nedenle bu işlemi yapan kullanıcılara ödüller veriliyor. Ancak bu programı yapmak isteyen kullanıcıların da cüzdanlarında 30 milyon XEM olması gerekiyor.

NEM COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



