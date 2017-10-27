Nelerde uzlaştılar, nelerde ayrı düştüler?

FEDERAL Meclis’in yanındaki Parlamentarische Gesellschaft binasında yapılan toplantıya söz konusu partilerin liderleri de katıldı. Toplantı arasında açıklama yapan CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, Avrupa konusunda bazı kararlar alındığını ifade ederek, “Hepimiz güçlü ve birlik içinde bir Avrupa istiyoruz” dedi. Bunun nasıl başarılacağının görüşmelerde ele alınması gerektiğini ifade eden Tauber, Fransa ile yakın iş birliği yapılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti.

AB’nin Türkiye ile ilişkisi gibi bazı konuları daha ayrıntılı konuşmak istediklerini aktaran Tauber, koalisyon görüşmelerinde Türkiye’nin önemli bir konu başlığı olacağını söyledi. Tauber, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’nin AB’den ayrılması, AB’nin dış sınırlarının korunması ve mali durum gibi konularda görüşmelerin süreceğini ifade etti. Tauber, görüşmede iklim, enerji, çevre, göç, iltica ve uyum konularını ele aldıklarını söyledi.

FDP: BİR DİZİ KONUDA ANLAŞTIK

FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, AB’ye yeni bir ivme kazandırılması konusunda taraflar arasında yoğun görüşmelerin yaşandığını söyledi. Bir dizi konuda anlaştıklarını, ancak partiler arasında görüş farklılıklarının da bulunduğunu belirten Beer, FDP olarak, AB’de hukuk devleti ilkelerinin daha da güçlendirilmesini istediklerini ifade etti. Beer, Türkiye ile yapılan AB üyelik müzakereleri konusunda partilerin anlaşabileceği izlenimi edindiğini kaydetti.

YEŞİLLER: AVRUPA SAĞLAMLAŞTIRILMALI

Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michal Keller ise ön görüşmeye katılan partilerin temsilcilerinin Avrupa yanlısı bir politika izlenmesinden yana olduklarını ancak hala bazı konuların müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı. Keller, Avrupa’nın geleceğine ve iklimin korunmasına daha fazla yatırım yapmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Avrupa’nın krizlere karşı daha sağlam hale getirilmesi lazım” uyarısında bulundu.

Öte yandan tarafların Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması konusunda anlaştığı ancak bu uygulamanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.