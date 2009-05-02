Kadir Esaspehlivan yazıyor

Neler gördük, neler yaşadık.Ne goller attık, ne goller yedik.Ne goller kaçırdık, ne maçlar, ne şampiyonluklar.Ne futbolcular gördük, ne antrenörler, ne yöneticiler.Ne sakatlıklar yaşadık, ne serumlar yedik.Bazen gözlerimizi hastanelerde açtık.Başımız kaç defa yarıldı bilemiyoruz.Kaç kilo kan akıttık o sahalarda.Ne dayaklar yedik, ne küfürler, ne taşlar.Kâh soyunma odalarından çıkamadık. Kâh otellerde hapsolduk.Ne kavgalar yaşadık bir meşin yuvarlak için.Ne kadar yazsan, ne kadar çizsen, ne kadar anlatsan hep hikâye gelir başkasına.Ama bunları yaşamak, çok farklı bir şey.Onun hikâyesini anlatabilirsin ama duygusunu asla.Son dakikada yediğin veya attığın gol, senin hayatını bir anda değiştiriyor.Ya kahraman oluyorsun ya da hain. Ama insan olduğunu anlamazlar.Yorulduğunu, bittiğini anlamıyorlar. Çıkacak kapı bulamadığın zamanlarda donar kalır ya insan, anlamıyorlar. Son dakikada nasıl gol atarız derken sağ bekini düşünemezsin ya ve oradan olan bir atakla gol yersin ve her şey biter, maç biter ve yenilirsin.İşte sende yenilirsin. Kimse gol atamayan hücum oyuncularını konuşmaz ama sağ bek hain ilan edilir. Hoca en kötü hoca olur. İstifa diye bağırırlar tüm taraftarlar. Bağıranların çoğu istifanın kelime anlamını bilmezler, ama futbolu senden daha iyi bilirler. En iyi antrenör onlardır. Senden daha iyi takım kurarlar. Ama sorsan bir takım kadrosu kaç kişiden oluşur bilmezler. Kimi 18 der, kimi hala 16 bilir. Sahanın ölçüsünü sorun bilmezler, topun bırakın çapını, ağırlığını bile bilmezler. 9,15 uzaklık neyi ifade eder kimse bilmez.Ama senden daha iyi antrenör olurlar. Hadi gel bir antrenman yaptır desen, köşe bucak kaçarlar. Bir antrenörün nasıl yetiştiğini, ne fedakarlıklarda bulunduğunu, bilmezler. Bilmezler uykusuz gecelerimizi, stresten yemek yerine dudaklarımızı, tırnaklarımızı yediğimizi bilmezler. Ama bir antrenörün aldığı parayı çok iyi bilirler.Bizleri peynir ekmek gibi harcamasını çok iyi bilirler.Yazarlar, çizerler, konuşurlar sonunda “ Hocamızla medeni bir şekilde vedalaştık” denir.İş biter, taraftar susar, çatlak sesler diner.Birileri çok sevinir. Çünkü onlar kazanır. O birileri zaten bunu hep yaparlar. Çünkü bir takımın şampiyon olabilmesi için çok iyi olması yanında öteki takımlarında kötü olması gerekiyor. Kötü değilse böyle içten birileri karıştırır. O birileri zaten kim şampiyon olacak önceden bilir. İşte devran böyle dönüyor. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Hep kazanan Kulüp başkanının arkasında oturup yüksek sesle dedikodu yapanlar kazanıyor.Futbolcularda kazanıyor, taraftarlarda kazanıyor, kısacası herkes kazanıyor ama biri hariç.O varını yoğunu vermiş, gecesi gündüzüne karışmış, çoluk çocuğunun yüzünü unutmuş, tüm kalbiyle takımı için yaşamış antrenör arkadaş kaybediyor. Neyimi? Her şeyi.Ne için.Takım için