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    Neler dinleyeceğiz?

    Naim Dilmener
    30.12.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Sevgi saygı albümleri tam gaz devam...

    * ‘Tribute’ (ya da ‘sevgi’ ve ‘saygı’) albümler konusunda da işler aynen devam edecek. Müzik piyasamızın dip noktayı bulan satışları hareketlendirmek için bulduğu bu formül, hâlâ işe yarar gibi gözüküyor. Yıldız Tilbe ve Cem Karaca için hazırlanmış olanları toparlandı, son hallerini almak üzere.

    * Model’den ayrılmış Fatma Turgut ve yılların bitemeyen 90’lısı Mustafa Sandal, birer single ile deneyecekler şanslarını; genç kuşak dinleyicinin çok sevdiği Simge ve Edis ise ilk albümleriyle.

    * Ama asıl iyi haber şu: Rashit’in kurucusu Tolga Özbey’in yeni grubu ‘Reptilians From Andromeda’nın albümü (‘Dialogues For Monkeys’) Ocak’ta çıkıyor. Kötü haberse, albümün bizim buralarda değil yurt dışında çıkacak oluşu. Bizim buralı firma ve prodüktörler, kapılarını farklı olana tamamen kapatmış durumdalar.

    Neler dinleyeceğiz

    Yıldız Tilbe şarkılarıyla hazırlanan ‘saygı’ albümü yakında raflarda.


    Tolga Akyıldız

    Yabancı ‘cereyanlar’ ne alemde?

    * Django Django - Marble Skies (26 Ocak)- Kasım sonunda ‘In Your Beat’ video’suyla merak uyandıran ve üç yıldır yeni albümünü beklediğim İngiliz art rock grubu her albümünde o yılın en iyilerinden biri olmayı başardı.

    * Franz Ferdinand-Always Ascending (9 Şubat)-Son albümlerinin üzerinden dört yıl geçen İskoç-İngiliz karması ve bol ödüllü indie rock grubu Franz Ferdinand’dan arada parçası oldukları karma grup FFS sonrası beşinci albümde büyük sürpriz bekliyorum.

    * Manic Street Preachers-Resistance is Futile (6 Nisan) - Kuruldukları günden bugüne 10 milyon kopyadan fazla albüm satışı yapıp sayısız ödül alan Gallerli grup dört yıllık aradan sonra çıkaracağı albümünde hâlâ ayakta olduğunu ispatlamak zorunda.

    * Çıkış tarihi belli olmamakla birlikte merak ettiklerim ve 2018 çıkışı kuvvetle muhtemel olanlar: Aretha Franklin, Bruce Springsteen, David Byrne, Gorillaz, Iggy Azalea, Kanye West, Tool, Rammstein, Belle&Sebastian.

    Neler dinleyeceğiz

    Iggy Azalea’nın yeni albümü merakla bekleniyor.

    Etiketler: Hürriyet Pazar
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