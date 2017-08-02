Neil Amstrong'un altın uzay aracı çalındı!

Bundan 48 yıl önce Apollo 11 Ay'a iniş yapmış ve insanlık tarihinde daha önce benzeri yaşanmamış bir ana imza atmıştı. Bu önemli olayın kutlanması adına da lüks müzayede evi Sotheby's kendisine ait bir proje başlattı ve bu proje, Amerika ve Sovyet uzay programlarından gelen paha biçilemez cisimlerin satılmasıydı. Bu cisimlerin arasında, NASA'nın satılmasını istemediği parçalar da bulunmaktaydı. Satılan cisimler "Exploration of Mars"ın orijinal çiziminden (125.000 dolara satıldı) astronot Neil Armstrong'un Ay örneklerini geri getirmek için kullandığı çantaya kadar pek çok şey bulunmaktaydı. Kısacası, son birkaç haftanın NASA için çok iyi geçmediği söylenebilir.

Ancak 1969 yılında Neil Armstrong'a hediye edilen som altın ay aracı replikasının (bire bir kopyasının) astronotun müzesinden çalınması ile beraber, durumun daha da kötüye gittiği rahatlıkla görülebilmekte. Pazar günü bir NASA araştırmacısı, hırsızların ellerindeki şeyin ne olduğundan bile haberdar olmadıklarından endişelendiklerini söylemekteydi.

Wapakoneta, Ohio'daki Armstrong Hava ve Uzay Müzesi'nde (Armstrong Air & Space Museum) güvenlik bir alarm ile harekete geçmiş ve kopyanın bulunduğu camekanın boş olduğunu görmüştü. 13cm uzunluğundaki ay aracı, çalınan tek şeydi.

1969 yılında Fransız gazetesi Le Figaro, okuyucularının yaptığı bağış ile NASA'nın astronotlarına özel bir hediye vermek istendiğini duyurmuştu. Apollo 11 görevinde kullanılan Lunar Excursion Module'ün üç adet kopyası Cartier tarafından yapılmış ve bizzat Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'e hediye edilmişti. Her bir parçanın tabanına bağlı olan bir mikro-film de bağışta bulunan okuyucuların isimlerini içeriyordu.

NPR'ın söylediğine göre Cartier, 2003 yılındaki bir açık arttırmada Collins'e hediye edilen modeli 56.000 dolar karşılığında kendi koleksiyonu için satın almıştı. Armstrong'a hediye edilen model de gösterim için kendi ana vatanı olan şehirde adına kurulan müzeye verilmişti. Wapakoneta polisi yaptığı açıklamada "bu tür bir eşyanın değerinin belirlenemeyeceğini" söylüyor ancak hırsızların güvenlik kameralarına yakalanıp yakalanmadıkları hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil.

Eserin paha biçilemez olduğunu düşünen bir diğer kişi de Texas avukatı ve NASA emekli federal ajanı Josepth Gutheinz. Gutheinz, Associated Press ile yaptığı görüşmede hırsızların bu eseri sadece altını almak için erittiklerinden korktuklarını söylemekteydi.



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