Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu

Seyhan Baraj Gölü'nden Seyhan Nehri'ne akan kısmında kapaklar kapatılarak nehre akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef olurken binlerce küçük ve büyük balık da mahsur kalarak telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yoldan geçen vatandaşlarda balıkları suyun yüzeyinde görünce oltasını alan nehre koştu. Nehrin kenarında balıkları toplamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri yoğunluğu görüp nehir kenarına geldi. Balıkların telef olma tehlikesini gören polis, onları avlamak isteyen vatandaşları nehir kenarından uzaklaştırıp nöbet tutmaya başladı. Polis, bir taraftan da DSİ yetkililerini ulaşıp nehirde su kesintisinden dolayı balıkların telef olduğunu binlerce balığında telef olma tehlikesi içinde olduğunu belirtti. Polis ise bu sürede nehir kenarında nöbet tutarak ağ atıp balık tutmak isteyenlere mani oldu.

Nehir kenarına gelen bir zurnacı ise nehir yüzeyinde gördüğü balıklara zurna çaldı. Bir süre sonra nehre su gelmesiyle birlikte binlerce balık telef olmaktan kurtuldu. Ancak bazı balıklar telef oldu.



