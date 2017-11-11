Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu

    Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu

    İHA
    11.11.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Adana'da Seyhan Nehri'ne gelen su kesilince binlerce balık mahsur kaldı, bazı balıklar telef oldu. Polisin olayı fark ederek yetkilileri alarma geçirmesi üzerine nehre su verildi, balıklar kurtuldu.

    Seyhan Baraj Gölü'nden Seyhan Nehri'ne akan kısmında kapaklar kapatılarak nehre akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef olurken binlerce küçük ve büyük balık da mahsur kalarak telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yoldan geçen vatandaşlarda balıkları suyun yüzeyinde görünce oltasını alan nehre koştu. Nehrin kenarında balıkları toplamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    Nehirde su kesilince binlerce balık telef olduBu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri yoğunluğu görüp nehir kenarına geldi. Balıkların telef olma tehlikesini gören polis, onları avlamak isteyen vatandaşları nehir kenarından uzaklaştırıp nöbet tutmaya başladı. Polis, bir taraftan da DSİ yetkililerini ulaşıp nehirde su kesintisinden dolayı balıkların telef olduğunu binlerce balığında telef olma tehlikesi içinde olduğunu belirtti. Polis ise bu sürede nehir kenarında nöbet tutarak ağ atıp balık tutmak isteyenlere mani oldu.

    Nehirde su kesilince binlerce balık telef olduNehir kenarına gelen bir zurnacı ise nehir yüzeyinde gördüğü balıklara zurna çaldı. Bir süre sonra nehre su gelmesiyle birlikte binlerce balık telef olmaktan kurtuldu. Ancak bazı balıklar telef oldu.

    Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri