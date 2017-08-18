‘Nefret’ paylaşımı yüzünden kovuldu

AVUSTURYA gazetesi Kurier’de yer alan haberde, Viyana Tıp Üniversitesi’nde sekreter olarak çalışan bir kişinin, ABD’nin Charlottesville kentindeki protesto gösterileri sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu ölen Heather Heyer hakkında nefret içerikli paylaşımda bulunduğu için iş sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Viyana Tıp Üniversitesi konuya ilişkin açıklama yaparak söz konusu paylaşımın korkunç ve insanlık dışı olduğunu, bu nedenle de 32 yaşındaki sekreterin işine son verildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Facebook’tan ırkçılık karşıtı protestoları eleştiren çalışanın, “Her yerde herkesi Nazi olarak görmek salakça, salaklığının bedelini ödemiş. Onun için hiç üzülmüyorum” ifadelerine yer verdiği paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Charlottesville’deki protesto gösterileri sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heyer yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.