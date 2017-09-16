'Nefret' değil 'gösteri' sorgusu

6 kişi aranırken, soruşturma da ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten’ yürütülüyor. Saldırıya karışanların örgüt bağlantıları tespit edilemediği ileri sürülürken, olayların da organize değil kendiliğinden geliştiği iddia ediliyor.



Defin işlemlerinin gecikmesi ve akşam saatlerine kalması nedeniyle mahallede “Terörist cenazesi defnediliyor, onun için akşama bırakıldı” söylentisinin yayıldığı belirtiliyor. Soruşturmanın ‘nefret suçları’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından yürütülmediği bildirildi. Şüphelilerin, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ten sorgulandıkları kaydedildi.