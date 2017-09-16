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    'Nefret' değil 'gösteri' sorgusu

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    16.09.2017 - 01:18 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 01:18

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 23 kişiden 19’u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    6 kişi aranırken, soruşturma da ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten’ yürütülüyor. Saldırıya karışanların örgüt bağlantıları tespit edilemediği ileri sürülürken, olayların da organize değil kendiliğinden geliştiği iddia ediliyor.

    Defin işlemlerinin gecikmesi ve akşam saatlerine kalması nedeniyle mahallede “Terörist cenazesi defnediliyor, onun için akşama bırakıldı” söylentisinin yayıldığı belirtiliyor. Soruşturmanın ‘nefret suçları’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından yürütülmediği bildirildi. Şüphelilerin, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ten sorgulandıkları kaydedildi.

    Etiketler: Aysel Tuğluk , Nefret suçları , gazetehaberleri
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