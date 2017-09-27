Nefesleri Kesecek “Gomorrah”

İtalya’nın The Sopranos, Narcos ve The Wire’a Cevabı!
Roberto Saviano’nun aynı isimli çok satan kitabına dayanılarak Matteo Garrone’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, 2008 Cannes jüri özel ödüllü aynı isimli filminden uyarlanan dizide, Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü anlatılıyor. Tüm dünyada eleştirmenler tarafından The Sopranos, The Wire ve Narcos gibi dizilerle kıyaslanan Gomorrah, kara mizahı, hayatın tüm karanlık yönlerini gerçekçi ve sert bir dille anlatımıyla beğeni topladı. Ödüllü Dizi Gomorrah Tüm Bölümleriyle BluTV’de Reklamsız İzlenebilir
Monte Carlo TV Festivali, World Stunt Awards ve Flaiano International Prizes’dan En İyi Drama Dizisi, En İyi Erkek Oyuncu gibi ödüllere sahip olan Gomorrah’da, Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü ve Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor.
Ciro, sadık bir üye olmanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilir. Fakat Pietro rakip örgütün lideri olan Salvatore Conte’yle kanlı bir hesaplaşma adına kendisi dahil bir çok canı feda etmeye karar verdiğinde, Ciro’nun içinden bir parça kopar. Katliamın birçok kurbanından biri olan Attilio, klanın daimi sadık üyesi ve kendisine babalık eden kişidir. Bütün bunlara rağmen, Pietro uzun süreli hapis cezasına çarptırılıp oyun dışı kaldığında Ciro’nun vicdanı onu Pietro’nun emirlerine uymaya zorlar: öncelikle Pietro’nun oğlu Gennaro’ya sonrasında karısı Imma’ya koçluk etmesi gerekir.
Dışardan bakınca miras kalan gücü ellerinde tutmaya uygun değil gibi görünseler de, hızlı öğrenirler.
Ciro köşeye sıkışmıştır, yeni bir yönetim şekli getirmenin en iyi yolunun kargaşa tohumu ekmek olduğunu bilir ve nihayetinde klanın en sevilmeyen düşmanı Conte ile gizli bir ittifak kurar. Bunun sonucu yalnızca Savastano’nın içinde ve dışında acımasız katliamlarla sınırlı kalmaz.
Fakat klanın lideri gerçekten Ciro mudur? Bitmek bilmeyen hücre hapsinde aklını kaçıran Pietro, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine transferi esnasında kaçmayı başarır. Bir anda gözü açılır, kafasında Napolililerin hayal bile edemeyeceğinden daha da şiddetli kan davası planlarıyla güçlü ve öfkeli kimliğine geri döner.
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