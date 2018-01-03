Nefesler tutuldu! Milyonlar saat 10:00'u bekliyor

Aralık ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Tüketici enflasyonu Aralık ayında sıfır bile olsa, memur ve emeklisine yaklaşık 1 puanlık enflasyon farkı verilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı ise yüzde 4.97 olacak.

TÜFE'DE ARALIK'TA YÜZDE 0.5 ARTIŞ BEKLENİYOR

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Aralık ayında medyan bazında yüzde 0.5 artış bekleniyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE artış beklentileri yüzde 0.20-0.82 bandında yer alıyor.

Tüketici fiyatları enflasyonunun Aralık ayında ekonomistlerin beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0.5 gelmesi halinde enflasyon yılı yüzde 11.70 civarında tamamlayacak.



OVP'DE YÜZDE 9.5 ÖNGÖRÜLÜYORDU

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki OVP'de yılsonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 seviyesindeydi. TCMB'nin enflasyon hedefi ise yüzde 5 düzeyinde.



KASIMDA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

TÜFE Kasım'da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90'dan yüzde 12.98'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Merkez Bankası'nın da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" yıllık olarak yüzde 11.79'dan yüzde 12.17'ye, "C" ise yüzde 11.82'den yüzde 12.08'e yükseldi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



