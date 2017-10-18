Nefes borusuna kaçan elma dilimi öldürdü

Alparslan'ın ısırdığı elma, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan bebek, evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahaleden sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Minik Alparslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alparslan'ın, aynı hastanenin morgunda yapılan otopsisi tamamlandı. Minik Alparslan'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Murat Alparslan Deveci'nin cenazesi dün toprağa verildi.



