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    Nefes borusuna kaçan elma dilimi öldürdü

    Cüneyt ÖZFİDAN / DHA
    18.10.2017 - 22:07 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Ebru Deveci ile maden işçisi Uğur Deveci'nin 2 çocuğundan 14 aylık Murat Alparslan, önceki akşam, evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemeye başladı.

    Alparslan'ın ısırdığı elma, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan bebek, evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahaleden sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Minik Alparslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alparslan'ın, aynı hastanenin morgunda yapılan otopsisi tamamlandı. Minik Alparslan'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Murat Alparslan Deveci'nin cenazesi dün toprağa verildi.

    Etiketler: bebek ölümleri , gazetehaberleri
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