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Nef Vakfı burs başvuruları 1 Ekim’de başlıyor

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 10:36

Nef çatısı altında çalışmalarını sürdüren Nef Vakfı, 1-14 Ekim tarihlerinde yeni dönem yüksek öğrenim burs başvurularını başlatıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 4000 öğrenciye verilen ve kesintisiz şekilde 12 ay devam eden bursların yanı sıra, onlarca öğrenciye verilen “Yıldız Çocuk Bursu” sayesinde, çocuklar okul hayatlarının yanı sıra sosyal zekalarını da geliştirecek aktivitelere katılma imkanı buluyor.

Nef Vakfı tarafından belirlenecek burs sahipleri, burs aldıkları süre boyunca Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapma fırsatı yakalayacak ve Toplum Gönüllüleri Vakfı topluluklarının ya da diledikleri sivil toplum kuruluşlarında sosyal sorumluluk projelerine katılım göstererek bu projelerle ilgili raporlama yapma sorumluluğuna sahip olacak.

Böylelikle burs sahipleri, hem eğitim hayatlarıyla ilgili kendilerini geliştirme olanağı yakalarken, hem de gönüllülük yaparak toplumsal fayda üretebilecekler. Nef Vakfı’nın websitesi, www.nefvakfi.org üzerinden online olarak gerçekleştirilecek başvuruların ilk aşama sonuçları ise 30 Ekim 2017’de açıklanacak.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

Burs başvurusu yapabilmek için gerekli olan kriterler ise; T.C. vatandaşı olmak, disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması, burs süresince eğitime devam ediyor olmak, başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak, ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu ile eğitime devam ediyor olmak olarak belirlendi.

 

Etiketler: Nef Vakfı , Toplum Gönüllüleri Vakfı , Burs başvuru
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