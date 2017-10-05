Nef Çok Yakında Çekmeköy'de

Fiyatlar 279 Bin Liradan Başlıyor

Metrekarelerle değil santimetrekarelerle çalışarak ince düşünülmüş fikirlerle dolu projeler üreten Nef yeni bir proje için düğmeye bastı. Farklı ihtiyaç ve beklentilere göre farklı projeler geliştiren Nef, Çekmeköy’de üç farklı proje hazırlıyor. 3 etaptan oluşan projenin ilk etabı Nef Çamlıtepe’de ev sahibi olanlar güne her sabah taze kesilmiş çimen kokusu ile başlayacaksınız.







İyi Bir Yatırım Fırsatı

Yatay mimarisi ve ulaşım kolaylığı ile öne çıkan proje hem iyi bir yatırım imkânı sunuyor hem de hayallerinizdeki evi gerçeğe çeviriyor. Proje alanı yüzde 74’ü ormanlarla kaplı, doğayla iç içe bir bölge olarak dikkat çekiyor. Ataşehir’e 10 km, Boğaziçi’ne 20 km, Altunizade’ye 15 km ve Sabiha Gökçen’e 20 km uzaklıkta yer alan proje, İstanbul Boğazı’nın 3 köprüsüne de en fazla 20 dakika uzaklıkta konumlanıyor. Bugün 9 bin 500’ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Çekmeköy’ün, anaokulundan üniversiteye 167 okulla Türkiye’nin en büyük eğitim alanı olması bekleniyor. İstanbul’un en büyük eğitim kurumlarından Özel SEV Amerikan Lisesi, İELEV Özel Lisesi, Bahçeşehir Koleji ve Özyeğin Üniversitesi’nin yanı başında yer alan Nef Çamlıtepe’de çocuğunuz evden okula yürüyerek gidecek, saatlerini trafikte kaybetmeyecek. Okuldan eve döndüğündeyse onun için düşünülmüş bir dünyada özgürce çocukluğunu yaşayacak. Öte yandan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alışveriş merkezleri ise 15 dakika uzaklıkta yer alıyor.



Ataşehir’in finans merkezine dönüşmesiyle ve Unilever, Anadolu Grubu, Philips, PepsiCo gibi şirketlerin de yer almasıyla, bölgede 200 binden fazla çalışan olması öngörülüyor. Sadece 2 yıl içinde metrekare birim fiyatının 3.3 TL’den 5.2 TL’ye yükselmesi bölgenin prim potansiyelini ortaya koyuyor. Çok yakında açılacak Üsküdar metro istasyonuna bağlanacak metro hattıyla bölgedeki metrekare fiyatlarının tavan yapması tahmin ediliyor.







24 ODALI EV İSTER MİSİNİZ?

Bir Nef keşfi olan ‘Foldhome’ konsepti Çekmeköy’deki projesinde de uygulanacak. Bu konseptle bir ev aldığınızda aslında 24 odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan size özel sinema salonundan, misafirleriniz geldiğinde ağırlayabileceğiniz misafir odalarına; mutfağınızı kirletmek istemediğinizde kullanabileceğiniz tam donanımlı bir mutfaktan, piyano veya bateri çalmak istediğinizde kullanabileceğiniz kayıt stüdyosuna kadar 24 farklı üniteden rezervasyon sistemiyle yararlanılıyor. Projede yaşayanlar uygun fiyatlarla diledikleri zaman bu odaları kendileri ve sevdikleri için rezerve edip tadını çıkarıyor.



NEDEN NEF?

• 3 yılda 7000 konut sattı.

• 2 yılda 38 ödüle değer görüldü.

• Dünyanın en büyük 5 mimarlık firmasının 4’ü ile aynı anda çalışıyor.

• Capital 500 listesinde en yüksek öz sermayeye ve en yüksek ciroya sahip gayrimenkul şirketi.

• Bugüne kadar teslim ettiği projelerde yüzde 95 müşteri memnuniyeti yakaladı.

• Projeleri en az yüzde 42 prim yaptı.

• Tüm projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra asansör tuşlarından kapı kollarına kadar her detay için dünyada ilk defa birden fazla endüstriyel tasarımcıyla çalışıyor. Projelerde dünyanın en iyi 20 tasarımcısından 12’sinin imzası yer alıyor.

• Türkiye’nin en büyük ve en köklü gayrimenkul firması İş GYO ve Avrupa Kalkınma Bankası’nın iş ortağı.

• 2016’nın sektör lideri olarak, en yüksek satış cirosuna ve en yüksek satış adetine sahip.

• Dünyanın en büyük spor kulüplerinden FC Barcelona ve Galatasaray’ın sponsoru.



www.nefcekmekoy.com

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