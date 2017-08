Need for Speed Payback'ten yeni video var!

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Need for Speed Payback için daha önce oyundaki kişiselleştirme ve modifikasyon sistemini gösteren bir video yayınlanmıştı. Şimdiyse Electronic Arts'ın Gamescom 2017 konferansında Need for Speed Payback için yeni bir video daha yayınlandı.

Yayınlanan videoda ne yazık ki oynanış görüntüleri yer almıyor. Bunun aksine videoda oyundaki polislerden kaçmak için birçok yolun olduğu ve araçların nasıl parçalandığı gözler önüne seriliyor.

Need for Speed Payback, 10 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.



Videoyu izlemek için tıklayın.