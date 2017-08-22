MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Need for Speed Payback'ten yeni video var!

    Need for Speed Payback'ten yeni video var!

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 13:16Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 13:16

    Need for Speed'in yeni oyunu Need for Speed Payback için yeni bir video daha Gamescom 2017 etkinliğinde yayınlandı. İşte Need for Speed Payback'in yeni görüntüleri...

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Need for Speed Payback için daha önce oyundaki kişiselleştirme ve modifikasyon sistemini gösteren bir video yayınlanmıştı. Şimdiyse Electronic Arts'ın Gamescom 2017 konferansında Need for Speed Payback için yeni bir video daha yayınlandı.

    Yayınlanan videoda ne yazık ki oynanış görüntüleri yer almıyor. Bunun aksine videoda oyundaki polislerden kaçmak için birçok yolun olduğu ve araçların nasıl parçalandığı gözler önüne seriliyor.

    Need for Speed Payback, 10 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: need for speed , oyun , Need for Speed Payback
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri