Need for Speed Payback'e bomba özellik!

Need for Speed Payback'in hikaye ve oynanış açısından çözülemeyecek sorunları bulunuyor. Buda oyunun istenilen başarıyı yakalayamamasına neden oluyor. Bu durumun farkında olan Ghost Games oyuncuların çok istediği online gezinme özelliğini herkese ücretsiz olacak şekilde ekleyeceğini açıkladı. Şuan oyunun online modunda serbest gezim özelliği bulunmuyor.

Yani online mod sadece yarıştan yarışa atlama görevi görmekte. Bu sene yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte artık online modda diğer yarışlarla serbest bir şekilde oynayabileceksiniz. Ghost Games bu özellik ile oyunu kurtarmayı hedefliyor.