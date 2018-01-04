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Need for Speed Payback'e bomba özellik!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 09:01 | Son Güncelleme:

Geçen sene piyasaya çıkan Need for Speed Payback'in ilk çıktığında birçok sorunu bulunuyordu. Bu sorunlar henüz çözülmese de, oyunun yapımcısı Ghost Games oyunculara online serbest gezinme modunu ücretsiz olarak sunacağını açıkladı.

Need for Speed Payback'in hikaye ve oynanış açısından çözülemeyecek sorunları bulunuyor. Buda oyunun istenilen başarıyı yakalayamamasına neden oluyor. Bu durumun farkında olan Ghost Games oyuncuların çok istediği online gezinme özelliğini herkese ücretsiz olacak şekilde ekleyeceğini açıkladı. Şuan oyunun online modunda serbest gezim özelliği bulunmuyor.

Need for Speed Paybacke bomba özellik

Yani online mod sadece yarıştan yarışa atlama görevi görmekte. Bu sene yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte artık online modda diğer yarışlarla serbest bir şekilde oynayabileceksiniz. Ghost Games bu özellik ile oyunu kurtarmayı hedefliyor.

Etiketler: Need for Speed Payback online gezim modu , Oyun
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