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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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nediyor.com

20.01.2013 - 20:19 | Son GÃ¼ncelleme:

TÃ¼rkiye'nin en Ã¼nlÃ¼ haber masasÄ±

2012 hem dÃ¼nya hem de TÃ¼rkiye gÃ¼ndemi iÃ§in haber dolu bir yÄ±l oldu.

BaÅŸlÄ±klara taÅŸÄ±nan yÃ¼zlerce haber, yemek sofralarÄ±nda, akraba ziyaretlerinde, arkadaÅŸ buluÅŸmalarÄ±nda, toplantÄ± odalarÄ±nda, kahve molalarÄ±nda hararetle tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
nediyor.com, bÃ¼tÃ¼n bu haberleri ve TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼nlÃ¼ isimlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± onbinlerce yorumu sizler iÃ§in derledi ve onlarÄ±n kimi zaman tartÄ±ÅŸÄ±lan, kimi zaman beÄŸenilen farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± sohbetlerinize taÅŸÄ±dÄ±.Â Â Â Â Â Â

Ä°ÅŸte TÃ¼rkiyeâ€™de 2012â€™nin en Ã§ok konuÅŸulan, en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan ve en Ã§ok yorumlanan Ã¼Ã§ haberi:

1.Â "ÃœnlÃ¼lerin Alex aÅŸkÄ± bambaÅŸka"
2.Â "MuhteÅŸem Ayar"Â
3.Â "Taksimâ€™de etekle gezerim"
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nediyor.comÂ Â Â

nediyor.com, TÃ¼rkiye'nin fikir Ã¶nderlerinin, gazetecilerinin, siyasetÃ§ilerinin, sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, akademisyenlerinin, iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, yazarlarÄ±nÄ±n ve diÄŸer Ã¼nlÃ¼ isimlerinin gÃ¼nÃ¼n seÃ§ilmiÅŸ en Ã¶nemli haberleriyle ilgili olarak yaptÄ±klarÄ± yorumlarÄ± haberlerle iliÅŸkilendirerek sunan yenilikÃ§i bir haber sitesidir.

nediyor.com, TÃ¼rkiye'nin fikir Ã¶nderlerinin, gazetecilerinin, siyasetÃ§ilerinin, sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, akademisyenlerinin, iÅŸ nediyor.com, internet kullanÄ±cÄ±larÄ±na gÃ¼ndemdeki haberleri kÄ±sa ve Ã¶z olarak sunarken, bu haberlerle ilgili olarak Ã¼nlÃ¼lerin Twitter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± yorumlarÄ± okuma imkanÄ± sunmaktadÄ±r.

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nediyor.com okurlarÄ± gerek haberlere gerek Ã¼nlÃ¼lerin tweetlerine yorum yapabilmekte ve diÄŸer kullanÄ±cÄ±larla etkileÅŸim iÃ§inde olabilmektedir.

FormatÄ± ve felsefesiyle dÃ¼nyada bir ilk olan nediyor.com, habercilik ve sosyal medyayÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme iddiasÄ±ndadÄ±r.

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