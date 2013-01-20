2012 hem dÃ¼nya hem de TÃ¼rkiye gÃ¼ndemi iÃ§in haber dolu bir yÄ±l oldu.
BaÅŸlÄ±klara taÅŸÄ±nan yÃ¼zlerce haber, yemek sofralarÄ±nda, akraba ziyaretlerinde, arkadaÅŸ buluÅŸmalarÄ±nda, toplantÄ± odalarÄ±nda, kahve molalarÄ±nda hararetle tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
nediyor.com, bÃ¼tÃ¼n bu haberleri ve TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼nlÃ¼ isimlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± onbinlerce yorumu sizler iÃ§in derledi ve onlarÄ±n kimi zaman tartÄ±ÅŸÄ±lan, kimi zaman beÄŸenilen farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± sohbetlerinize taÅŸÄ±dÄ±.Â Â Â Â Â Â
Ä°ÅŸte TÃ¼rkiyeâ€™de 2012â€™nin en Ã§ok konuÅŸulan, en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan ve en Ã§ok yorumlanan Ã¼Ã§ haberi:
1.Â "ÃœnlÃ¼lerin Alex aÅŸkÄ± bambaÅŸka"
2.Â "MuhteÅŸem Ayar"Â
3.Â "Taksimâ€™de etekle gezerim"
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