Neden yaptığı gizemini koruyor

ABD tarihinin en büyük silahlı saldırı katliamının yankıları devam ediyor. FBI (Federal Soruşturma Bürosu), terör örgütü DEAŞ’ın 59 kişinin katledildiği saldırıyı üstlenmesine rağmen uluslararası terörizmle ilgili bir bağlantı bulamadı. 64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock’un profili mercek altına alındı. Bazı dedektifler saldırganın psikolojik sorunlarının olabileceğini söylerken, bu konu da net değil.

2 TANE UÇAĞI VAR

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Paddock’un Nevada eyaletinde tanınmış kumarhanelerde büyük bahisler oynadığını yazdı. İki kez boşanmış. Ayrıca Teksas eyaletinde emlak yatırımlarıyla uğraşmış. Son tam zamanlı işi 30 yıl önceymiş. Amerikan havacılık şirketi Lockheed Martin’de iç denetçi olarak çalışmış. Pilot lisansı var. İki adet tek motorlu uçağa sahip.

PROFESYONEL KUMARBAZ

Stephen Paddock’un erkek kardeşi Eric Paddock, kardeşinin para sorunu olmadığını, onun profesyonel bir kumarbaz olduğunu anlatıyor. Stephen’ın en çok bilgisayarla oynanan videopokere meraklısı olduğunu belirten Eric Paddock, kardeşinin belki şimdiye kadar trafik cezası bile almamış biri olduğunu söylüyor. Eric Paddock, en son eylül ayındaki Irma Kasırgası sırasında kardeşiyle konuştuğunu belirterek annesinin durumunu sorduğunu, ona bir yürüteç yolladığını anlatıyor. Eric Paddock, 89 yaşındaki annesi için “Banka soyguncusu olan bir eşle baş etmek zorundaydı, şimdi üzerine bir de bu geldi” diyor.

‘KAÇMAK İÇİN 5 SANİYEMİZ VARDI’

DEHŞETİ yaşayanlar olayın şokunu hâlâ atlatamadı. Hürriyet’e konuşan bir görgü tanığı, “Acımasızdı. Durmuyordu. Mermilerini yeniden yüklediği anlarda kendinizi koruyabileceğiniz bir yere kaçabilmek için beş, belki sekiz saniyeniz vardı” ifadelerini kullandı. Iraklı asıllı taksici Ömer, “DEAŞ terörü olsaydı Amerikalılar büyük gürültü koparırdı. Yabancılar da endişelenirdi. Yerel terör olması bunun bir devamının gelmeyeceği şeklinde algılandı” diyerek saldırıyı yorumladı.

ABD, katliamda hayatını kaybedenlerin yasını tuttu. Saldırıda ölenler için mumlar yakıldı, dualar edildi.

42 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

STEPHEN Paddock’a ait 23 tanesi otel odasında, 19’u ise evinde olmak üzere 42 silah ele geçirildi. Saldırganın çoğu uzun namlulu silahları 10 adet bavulla otel odasına soktuğu, silahlardan bazılarının dürbünlü ve tripod üzerinde kurulu halde bulunduğu belirtildi. Mandalay Bay Oteli’ne silah sokulması kabul edilmiyor. Ancak bölgedeki birçok otel, metal dedektörleri müşterileri rahatsız etmemek için kullanmıyor. Saldırganın aracında da patlayıcı yapımında kullanılabilen amonyum nitrat bulundu.

Yetkililer, saldırganın silahına ‘bump-stocks’ adı verilen iki özel mekanizma yerleştirerek yarı otomatik tüfeği tam otomatiğe çevirdiğine dikkat çekti.

YANGIN ALARMI YERİNİ ELE VERDİ

Katliama dair yeni detaylar ortaya çıktı. Amerikan özel harekât polisi SWAT, Stephen Paddock’u ilk mermiden yaklaşık 20 dakika sonra Mandalay Bay Oteli’nin 32’nci katındaki 32315 nolu odada buldu. Saldırganın kalabalığa çok sayıda mermi ateşlemesiyle birlikte silahlardan çıkan duman odayı doldurunca oteldeki yangın alarm sistemi çalmaya başladı. Yangın alarmı da polisi, saldırganın bulunduğu yere yönlendirdi. Ayrıca ateş ederken otel odasının camlarının kırılmasıyla Paddock’un tam yerinin tespiti kolaylaştı. Bu sayede belki de yüzlerce kişinin hayatı kurtuldu.

BABASI SOYGUNCUYMUŞ

STEPHAN Paddock’ın babasının profili de dikkat çekiyor. Benjamin Paddock, 1961’de bir dizi banka soygunundan sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ama Teksas’taki La Tuna federal hapishanesinden kaçmış. Daha sonra yaşamına ikinci el araba satıcısı olarak devam etmiş. New York Times, saldırganın babası için hazırlanan FBI’ın ‘Aranıyor’ ilanında onun ‘bir psikopat olarak teşhis edildiği, intihar eğilimleri taşıdığı, silahlı ve çok tehlikeli olarak nitelendirilmesi gerektiği’ ifadelerinin yer aldığını aktardı.