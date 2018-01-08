Bankaların sunduğu kredi ürünleri finansal açıdan bize destek olsa da bazı durumlarda tüketiciler kredi alamayabiliyor...

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazı, “Neden kredi alamıyorum?” sorusunu yanıtlıyor.

KREDİ NOTU

Bankalar, kredi kartı başvurusu ya da kredi başvurusu değerlendirmesi yaparken belirlemiş oldukları çeşitli ölçütlerden yararlanırlar. Bazı kullanıcılar bu ölçütlerin dışında kaldığı için reddedilir. Bu ölçütlerin başında ise kredi notu geliyor. Finansal geçmişinizin sayısal bir değere dönüşmüş hali olan kredi notu, bir anlamda bankanın size güvenip güvenemeyeceğinin göstergesidir. Kredi notunun yüksek olması her zaman için kredi alma ihtimalini de arttırır.

GELİR DURUMU

Bankalardan kredi alabilmek için belgelenebilir geliriniz olmalıdır. Belgelenebilir gelir, borcunuzu ödeyip ödemeyeceğinizi gösterdiği gibi ne kadar kredi alabileceğinizi de belirler. Yasal olarak aylık taksitlerin toplam tutarı belgelenebilir hane gelirinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenlendiğinden alabileceğiniz kredi limiti de kredi notunuzla birlikte gelir durumunuza göre belirlenir.

NEDENİ BUNLAR DA OLABİLİR!

Saydığımız nedenler dışında;

Kredi başvurusunda gelir beyanı etmiş ancak bu geliri belgelememişseniz,

Belgelediğiniz gelirin talep ettiğiniz kredi tutarıyla arasında fark varsa,

Kredi başvurusu esnasında başka bir bankadan kullandığınız krediniz devam ediyorsa ve özellikle diğer kredi ödemesinde sorun yaşanıyorsa,

Tüketicinin, son bir yıl içinde gerek kredi kartı ödemesi gerek kredi ödemesi işlemlerinde istikrarsızlık görülüyorsa, bu zaman dilimi içerisinde geri ödeme işlemlerinde en az 4 ve daha çok gecikme yaşanmışsa,

Başvuruyu yapan tüketicinin KKB veri tabanı içerisinde bir kredi referansı bulunmadıkça iş yerinde 6 aydan daha az bir zamanda çalışmaktaysa,

Kredi sicilinde bir yasal ya da idari takip geçmişi varsa,

Kredi başvurusu yapan tüketici geçmişte kefillik nedeniyle takip altına alındıysa

yüksek ihtimalle kredi başvurusu onaylanmayacaktır.