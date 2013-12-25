Neden “ıslama”

Hatta bazı kentlerin isimleri söylendiğinde akla hemen bir yemek adı gelir.

İzmit dendiğinde akla pişmaniye, Urfa dendiğinde kebap gelmesi gibi. İşte Adapazarı ve ıslama köfte de adı birlikte anılan bir ikili gibidir. Bu köftenin adında neden bir ıslaklık olduğunu ise yiyenler bilirler. Bilmeyenlere de biz anlatalım.

Islama köfteye adını veren şey aslında yanında sunulan ekmektir. Köfteyle birlikte tabağa koyulan ekmek dilimlenip zeytinyağı, et suyu ve pul biber karışımına batırılıyor. Sonra da köfteyle birlikte servise sunuluyor.

Yani bir başka deyişle, bu köfte, adındaki “ıslama” sözcüğünü yanındaki ekmeğe borçlu. Kökeni Yugoslavya’ya dayanan köftenin ülkemize girişi ise 1929’da gerçekleşmiş. Oradan göç eden Mehmet Köprülüoğlu Sakarya’da açtığı dükkanda yaptığı köftenin Adapazarı dışına da yayılmasında büyük rol oynamış.

Balkabaklı Keşan böreği (Trakya)

İki yufkayı üst üste mutfak tezgahına yayın. Dörde bölerek 8 adet yufka elde edin. İç harcını hazırlamak için; rendelenmiş kabağı, tozşekeri, tarçın ve cevizi derin bir kaba koyup karıştırın.

Yufkaların her birinin üzerine bolca sıvıyağ sürüp iyice ıslatın. En az 35-40 santim çapındaki bir fırın tepsisini yağlayın.

Yufka parçalarının birinin üzerine kabaklı içten bolca serpiştirin. Rulo yapıp gül böreği gibi içe doğru spiral şeklinde kıvırın.

Hazırladığınız böreği yağlanmış tepsinin ortasına koyun. Diğer yufka parçalarını da rulo şeklinde sarıp tepsideki gül biçimindeki böreğin etrafına sarın.

Tüm yufkaları aynı şekilde etrafına sarıp üzerine kalan yağı sürün. Böreği 200 dereceye ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 30-35 dakika pişirip çıkarın. Ilınınca üzerine pudraşekeri serpip servise sunun.

Malzeme listesi

-3 adet hazır yufka

-1 su bardağı sıvıyağ

İçi İçin;

-1 kg tatlı bal kabağı (rendelenecek )

-1 su bardağı tozşeker

-1 tatlı kaşığı toz tarçın

-1-2 su bardağı çekilmiş ceviz içi