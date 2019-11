Neden akıllı telefon?

Cevabı saymakla bitmeyecek bir soruyu başlığa koymamın sebebi aslında kendi cevaplarınızı vermenizi istemem. Akıllı telefon kullanmak için kendinize özgü sebepleriniz olmalı. Özellikleri öyle zenginleşti ki, oyun, fotoğraf, video, web, sosyal medya hatta trafik, sağlık gibi birbirinden çok farklı ihtiyaçlara çözüm getirebiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse dünyada 550 milyon, Türkiye’de 15 milyon kişi Facebook’a cep telefonundan bağlanıyor. Mobil operatörlerin sadece Facebook’a sınırsız bağlantı sunan özel internet paketlerinin özellikle de Anadolu’da yaşayan gençler arasında müthiş bir ilgiyle karşılandığını da söylemeliyim. Belli ki birkaç yıl içinde 7’den 70’ye herkes akıllı telefon kullanacak.

Kameranızı rafa kaldırın

Yeni akıllı cep telefonlarıyla müthiş fotoğraflar ve 1080p Full HD videolar çekmek mümkün

10 yıldan daha kısa bir süre önce, bir cep telefonu 0.5 megapiksel kameraya sahipse ‘teknoloji harikası’ olarak görülüyordu. Sonra akıllı telefonlar hızla profesyonel fotoğrafçılık düzeyine yaklaştı. Son zamanların vazgeçilmez özellikleri arasında HD video da başı çekiyor. HD videoyla kastettiğimiz Full HD 1080p, artık neredeyse her yerde bulunan 720p çözünürlüğü değil. Yüzlerce dolar karşılığında sahip olduğunuz HD cep kameranızla elde edeceğiniz aynı kalite düzeyinden bahsediyoruz. Bu tür bir özelliğe sahip akıllı cep telefonlarının piyasadaki sayısı iki elin parmaklarını geçer duruma geldi. Bu telefonların en iyilerini yakından tanıyalım.

Az ışıkta çok iyi video

APPLE iPHONE 4S

Son iPhone’un güncellenmiş 8 megapiksellik sensörü, iyileştirilmiş diyafram aralığı oranı ve HDR çekimi sayesinde kamera cephesinde haberler iyi. HDR, renkler arasındaki kontrastı artırılabiliyor, bu sayede daha iyi resimler elde edilebiliyor. Video tarafındaysa 4S; Full HD 1080p kayıt yeteneği, gömülü video dengeleme teknolojisi, az ışıkta daha iyi çekim imkânı sağlayan gelişkin aydınlatma sensörü, daha isabetli renk için güçlendirilmiş otomatik beyaz dengesi ve karıncalı çekimin önüne geçmek için geçici gürültü azaltma gibi özellikler sunuyor. Çekim sonrasında iMovie uygulamasıyla çılgın düzenlemeler yapabiliyorsunuz.iPhone 4S, Full HD 1080p video kaydı yapabiliyor.

Aynı anda hem video hem fotoğraf çekiyor

HTC ONE X

Otomatik odaklamalı 8 MP çözünürlükteki kamerasında zorlu koşullarda bile yüksek performans sunan eden HTC One X’in ses teknolojilerinde de Beats Audio’nun deneyimlerinden faydalanılıyor. Kameradaki f/2.0 diyafram açıklığı ve 28 mm’lik lens sayesinde fotoğraf makinesine benzer şekilde üst düzey sonuçlar elde ediliyor.

Video kaydında desteklenen standartsa 1080p. LED flaş sayesinde yetersiz ışık koşullarında elde edilen fotoğraf ve video kalitesi belirgin şekilde yükseliyor. HTC One X’in kamerası o kadar gelişmiş ki, HD video çekimi yaparken aynı zamanda fotoğraf çekebilme şansınız var. HTC One X’in kamerası 8 MP çözünürlük destekliyor ve 0,7 saniyede çekime hazır hâle gelebiliyor.

Estetiği tarz sahibi

LG PRADA 3.0

Bu telefon, inceliği ve zarafetine rağmen 1080p HD video çekim kabiliyetine sahip 8 megapiksel bir kamera barındırıyor. Sınırlı odaklama imkânlarına rağmen görüntü kalitesi iyi. HD video, sabit odaklama kurulumuna rağmen canlı ve net; özellikle büyük bir HD monitörde gösterildiklerinde kendini belli ediyor. Az ışıklı çekimlerde görüntü biraz karıncalı olabiliyor fakat genelde makulün üstünde. Sonuçta bir modacı telefonu olduğundan tarz sahibi estetiğine değinmeden geçemeyeceğiz. LG Prada, podyumlarda yürüyen modeller kadar ince, zarif ve şık.

Düşük ışıkta bile harika fotoğraflar

NOKIA 808 PUREVIEW

808 PureView, 41 megapiksel gibi inanılması güç bir sensörün yanı sıra Carl Zeiss üretimi otomatik odaklamalı lense sahip. Karıncalanma sorunu yok, düşük ışıkta bile fotoğraflar harika. Elde edilen sonuçlar çoğu zaman DSLR makinelerle yarışacak düzeyde. Tabii böyle bir optik düzenekle iOS’inki gibi basit bir fotoğraf uygulaması sunmak olmazdı: 808 PureView’in fotoğraf uygulaması, çekim ayarlarını en ince detaya kadar özelleştirmenize izin veriyor. Video söz konusu olduğunda da başarı düzeyi değişmiyor. Ayrıca Nokia Rich Recording teknolojisiyle de 140 desibel gerçek stereo ses kaydı yapılıyor. Tartışmasız en iyi kameralı telefon donanımına sahip 808 PureView, maalesef eskimiş bir işletim sitemiyle geliyor.

Canlı renklerle video kaydı

SAMSUNG GALAXY NEXUS

Fotoğraf çekimi için 5 megapiksel bir sensör sunsa da bize göre iyi bir kamera alternatifi. Bunda Full HD 1080p video çekim kabiliyetinin ve bunların 720p HD ekranında harika görünmesinin payı büyük. Galaxy Nexus harikulade bir şekilde 1080p video kaydı yapıyor. Kare sayısı müthiş olan ve canlı renklerde video kayıt yeteneği sağlayan bu akıllı telefon ayrıca çeşitli ışık sahneleriyle ve hareketli çekimlerle iyi baş ediyor. Düşük piksel yoğunluğuna rağmen fotoğraf kalitesi makul bir seviyede olan telefon, çeşitli kamera özellikleriyle beraber geliyor. Galaxy Nexus’u tarihe yazdıran özellik, Ice Cream Sandwich olarak bilinen Android 4.0 işletim sistemiyle çalışan ilk telefon olması.

Otomataki kamera uygulaması

SONY XPERIA S

Bu canavar, 12.1 megapiksellik fotoğraflar çekmekle kalmıyor, panorama ve 3D resimlerin de hakkını veriyor. Ayrıca 1080p ile çekilen videolar, ürünün barındırdığı Bravia ekran üzerinde fevkalade oynuyor ve dev HD ekranlarda olağanüstü görünüyor. Deklanşörü basılı tuttuğunuzda makine kilitliyken bile fotoğraf çekme yeteneği iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Bu durumda kamera uygulaması kendiliğinden devreye giriyor ve iki saniyeden kısa bir sürede resmi çekiyor. Keskin 720p çözünürlüklü, kristal netliğinde bir ekran geliştirmek için TV ürün ailesinden tanıdığımız Bravia teknolojisi kullanılmış. Maalesef bu ekran daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz kadar toz topluyor. Bravia teknolojisiyle güçlendirilen kristal netliğindeki ekran maalesef tam bir toz mıknatısı.

Dokunmatik devrim

Dokunmatik ekranlar, teknolojiyi kullanma biçimini her geçen gün değiştiriyor. Akıllı telefonlar ve tabletlerle hayatımızda daha fazla yer edinen bu ekranların geleceğini keşfetme vakti geldi.

Kendimizi bildik bileli, bilgisayar kullanmanın tek yolu farelerimiz ve klavyelerimizdi. Ne zaman ki dokunmatik ekranlı telefonlar ve tabletler çıktı, işte o zaman bilgisayar kullanmanın yeni şekillerini keşfettik. Artık ihtiyacımız olan tek ‘araç’ parmaklarımız. Günümüzde bu teknoloji, monitörlerden tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan hepsi bir arada bilgisayarlara kadar birçok farklı üründe yer alıyor ve alıştığımız fare ve klavyenin yerini tutmaya başlıyor. Çoklu dokunma özelliği olan arayüzlerin ve ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dokunmatik ekran teknolojisindeki ilerlemeler, bilimkurguyu neredeyse gerçeğe dönüştürdü. Bu teknolojiyi yalnızca parmaklarınızla dokunduğunuz ekranlar üzerinden yorumluyorsanız, geri plandaki birçok şeyi atlıyorsunuz demektir.

Dokunmatik ekranların günümüzde nasıl çalıştığını; ‘dokunma’, ‘sıkıştırma’ ve ‘kaydırma’ adı verilen el hareketleriyle anlatmak mümkün.

Dokunmatik ekranlar artık her yerde ve uzun süre de bizi çepeçevre kuşatacak gibiler. Ancak eminiz ki dokunmatik ekranlı bir cihazla yalnızca birkaç dakika geçirdikten sonra eskisine dönmek bile isteyemeyeceksiniz. Bu teknolojinin ne tür fırsatlar sunduğunu, kullanımının ne kadar kolay olduğunu görmek için geleceğe hazırlıklı olun.

GÜNLÜK HAYATIMIZIN PARÇASI

Dönüp baktığımızda, bu teknolojinin ilk kez 1965’te hayatımıza girdiğini görüyoruz ve nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen, ATM gibi cihazlarda yaklaşık 30 yıldır kullandığımızı kolaylıkla unutabiliyoruz.

Yakın zamana kadar iki farklı dokunmatik ekran teknolojisi vardı. Bunlardan biri, dirençli (resistive) sistem adı verilen eski yöntemdi. Bu ekranlar, aralarında az bir boşluk bırakılan iki ayrı katmandan oluşuyordu. Üstteki tabakaya dokunulduğunda alt tabaka harekete geçiriyordu ve aradaki iletişim de ‘dokunma’ olarak algılanıyordu. Dirençli ekranların en büyük dezavantajı, diğer teknolojilere oranla hassasiyetinin zayıf olması ve büyük bölümünün çoklu dokunma özelliğini desteklememesiydi.

Kapasitif olanlardaysa, iletken bir katmanla yalıtımı yapılan cam ekranlar kullanıyor. Parmaklarımız da iletken olduğu için, ekrana dokunulduğunda belli miktarda bir elektrik yükü oluşuyor ve algılanan bu yük de ekranın elektrostatik alanında aksamaya neden oluyor.

Kapasitif teknolojiler, dirençli olanlara kıyasla çok daha keskin ve çoklu dokunma hareketlerini destekliyor. Ancak bu gözle görülür avantajlarının yanı sıra bir de dezavantajı var: Hareket, parmaklarınızdaki yükle bağlandığı için, elinizde eldiven olduğu takdirde dokunma işlevi çalışmıyor.

Bugünlerde eski standartlara dayalı yeni bir teknoloji popülerlik kazanıyor: Optik dokunmatik ekranlar, NextWindow (www.nextwindow.com) adlı bir şirket tarafından geliştirildi. Üretim maliyetlerinin çok daha düşük olması ve harika sonuçlar elde edilmesi nedeniyle son zamanlarda çok ciddi rağbet görüyor.

DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ

* Sıkıştırma ve genişletme: İşaret parmağınızı ve başparmağınızı, ekranı ‘çimdikleyerek’ bir sayfayı, fotoğrafı veya belgeyi yakınlaştırmak, uzaklaştırmak için kullanın.

* Dokunma: Dokunma hareketi, fare düğmesini kullanmak gibi. Seçim yapmak için parmağınızın ucuyla bir kez ekrana dokunun ve hemen çekin. Sağ tıklama işlemi için de ekrana dokunun ve aynı noktada bir süre parmağınızı bekletin. Tıklayıp sürükleme işlemi içinse, ekrana dokunun, bir süre parmağınızı bekletin ve ardından sürükleyin.

* Ekran klavyesi: Bir belgeye veya forma dokunduğunuzda, metin girişi yapabilmeniz için ekran klavyesi öne çıkıyor.

* Kaydırma: Büyük bir belge veya sayfa üzerinde gezinmek, sağdan sola veya soldan sağa geçmek için bir veya iki parmağınızı sürükleyin. Ne kadar hızlı sürüklerseniz, hareket de o kadar hızlı gerçekleşiyor.

* Fiske: Fiske hareketi, web sayfaları arasında ileri veya geri gitme, seçili simgeleri silme gibi kullanıcı tarafından belirlenmiş sekiz farklı hareket imkânı sağlıyor.

* Döndürme: İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekrandaki görüntüyü veya imgeyi döndürebilmek, farklı bir açıdan görebilmek için parmaklarınızı birbirinin etrafında döndürün.

CESUR YENİLİKLER BİZİ BEKLİYOR

Görünüşe bakılırsa çoklu dokunma teknolojisi; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar derken uzun süre varlığını koruyacak. Bu teknolojinin geleceğinde cesur yenilikler bizi bekliyor gibi görünüyor.

Microsoft, Windows 7’deki eski çoklu dokunma özelliklerini korumak için geriye uyumluluk işlevini Windows 8’de devreye sokacak. Ancak Windows 8 için geliştirilen en önemli ayarlardan biri, beş parmağın kullanılabileceği el hareketlerinin desteklenmesi. Windows 8’in kendi komutları bir veya iki parmakla sınırlandırılırken, geriye uyumluluk gereği, beş parmağın kullanıldığı el hareketlerini destekleyen üçüncü parti uygulamalardan faydalanıyor. Böylece uygulama geliştiricilerin de ikiden fazla parmağın kullanıldığı ek komutlar geliştirmesini sağlıyor. Sonuç olarak Windows 8 için geliştirilen herhangi bir çoklu dokunmatik ekran, beş parmaklı el hareketlerini destekleyebilecek.

Gelecek nesil dokunmatik ekranlar için planlanan bir diğer özellik de parmağınızla ekrana dokunduktan sonra ekranın bu dokunuşu algılama süresinin çok daha azaltılması. Şu anda 100 ms gibi bir zaman farkıyla işlemlerimizi yapabiliyoruz. İlk bakışta kulağa çok uzun bir süre gibi gelmiyor tabii ama aradaki farkı bariz bir şekilde görebiliyorsunuz.

BÜKÜLEBİLEN KAĞIT BİLGİSAYARLAR

Samsung şimdiden 46 inç transparan ekranların üretildiğine dair sürpriz duyurusunu yaptı. ASG ise yakın zamanda, Kinect sensörü yoluyla kullanıcının ekran önünde yapacağı el hareketleri sonucunda cisimlerle oynayabileceği transparan ekranların tanıtımını... Bu, bir açıdan dokunmatik özelliğin büsbütün ortadan kalkması demek.

Diğer teknolojiler de meyvesini vermek üzere. Dokunsal geri besleme (haptic feedback) yeni bir şey değil ama artık daha dokunsal bir ortam için dokunmatik ekranlarla birlikte eşlenmiş durumda.

Geleceğin ekranları çok daha kolay işlenebilir olabilir çünkü 3M, uzun süredir üzerinde çalıştıkları esnek ve transparan ekranların tanıtıldığı konsept videoyu çok yakın zamanda yayımladı. Kanada üniversitelerindeki araştırmacılarsa herhangi bir kalıcı kırışma olmaksızın kâğıt kadar bükülebilen yeni akıllı telefonları tasarladı ve bu telefonlara ‘kâğıt bilgisayar’ adını verdi (www.hml.queensu.ca/paperphone).

Bu 25 uygulama her tablete lazım

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bulundurmanız gereken en faydalı uygulamaları seçtik. Bazılarından kendinizi alamayacaksınız, bazılarıysa hayatınızı kolaylaştıracak. Hepsi birbirinden faydalı ve eğlenceli 25 uygulama huzurlarınızda

Eczane

Ücretsiz

Çoğumuz için nöbetçi eczane aramak bir eziyetken internet sayesinde tamamen sorun olmaktan çıktı. Eczane uygulaması sayesinde akıllı telefonumuzdan her an her yerde nöbetçi eczaneleri adres ve telefon bilgileriyle bulmak mümkün.

İBB CepTrafik

Ücretsiz

İstanbulluların en büyük çilelerinden biri olan trafik bilgisini cep telefonuna taşıyan bu uygulamayla harita üzerinden yoğunluk bilgilerini görmek mümkün. Ayrıca trafik kameralarını izleyebilir ve trafiği etkileyen kaza, bakım, onarım çalışmaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Taksi

Ücretsiz

En yakın taksi durağını harita üzerinde gösteren bu uygulama da şehir hayatını kolaylaştırmaya aday. GPS’ten yerinizi tespit eden uygulama, yakınlardaki taksi duraklarını gösteriyor. Dilediğinizi seçip direkt arayarak taksi çağırabiliyorsunuz.

Bavul.com

Ücretsiz

Başarılı seyahat sitelerinden Bavul.com’a ait bu uygulamayla en uygun uçak biletlerini bulup anında satın alabilirsiniz. Uygulama üzerinde seyahatlerinizi organize etmeniz için de gerekli özellikler mevcut.

Soundnote

4.99 dolar

Bu ufak uygulama, diktafonda son nokta. ‘Kayıt’ düğmesine bastığınızda etrafınızdaki tüm sesleri kaydediyor ve o sırada ekran üzerinde notlar alabiliyorsunuz. Röportajları deşifre etmek için mükemmel.

TapToDo

Ücretsiz

Google görevler listenizle ortak çalışabilen bir ‘yapılacaklar listesi’. Yoldayken veya bilgisayar başındayken gün içinde yapmanız gereken işleri not edebilir, aynı zamanda programa bir parola atayarak güvenlik düzeyini de artırabilirsiniz.

Tweetbot

2.99 dolar

Tweetbot, bize göre iOS için en iyi Twitter istemcisi. Özellikle de hesabınıza iPad üzerinden bakıyorsanız. Ortalama bir Twitter kullanıcısı için Twitter’ın kendi uygulaması yeterli olacaktır ama yoğun kullananlar için bu araç çok daha iyi sonuç verecektir.

Foursquare

Ücretsiz

Dünyanın neresinde olursanız olun ‘check-in’ yaparak konumunuzu belirtin, arkadaşlarınıza nerede olduğunuzun bilgisini verin veya gittiğiniz mekânların mayor’lığı için başkalarıyla yarışın! Foursquare uygulaması Facebook’a bağlanabiliyor.

Camera+

0.99 dolar

Epey kullanışsız olan iPhone kamerasını yükseltme vakti. Seri çekim modu (burst shooting), titreşim engelleme (image stabilisation) ve program içinde montajlama gibi faydalı özellikleri, çeşitli filtrelerle birlikte bu araçta bulabilirsiniz. Hem de bir bardak çay maliyetine...

Beejive IM

9.99 dolar

iOS, BlackBerry ve Android’le uyumlu olan Beejive, anlık mesajlaşma mecralarının en iyilerinden. Messenger, Google Talk, AIM ve çok daha fazlasına bu araç üzerinden bağlanıp istediğiniz her an arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Fiyatı biraz yüksek maalesef.

Flipboard

Ücretsiz

Beğendiğiniz RSS beslemeleri artık dünyanın en şık dijital dergisi görünümünde. İlginç bir şeyler yakalamak için RSS beslemelerinin son bölümlerine uzun uzun bakmanız gerekmeyecek. Bölümleri oluşturup sayfaları çevirmek yeterli.

TV Rehberi

Ücretsiz

Türk televizyonlarının güncel yayın akışlarını telefonunuzdan takip etmek istiyorsanız, TV rehberi size 75 kanalın üç günlük akışlarını tarama imkânı sunuyor. ‘Anında ilet’ bildirimi yoluyla sevdiğiniz program başlamadan önce size hatırlatabiliyor.

IMDb

Ücretsiz

Filmlerle ilgili her türlü sorunuzun yanıtı. IMDb’de her türlü film ve dizi hakkında içerik mevcut. Sitede film eleştirileri, öneriler ve gerekli-gereksiz her türlü faydalı bilgi var. “Bu adamı nereden biliyorum?” gibi soruların tüm cevapları yine bu sayfada.

EpicWin

2.99 dolar

Ailenize ev işlerinde yardım edemiyorsanız, bu uygulamayla ev işlerini oyuna dönüştürün. Puanlama sistemiyle işleyen bir ‘yapılacaklar listesi’ gibi düşünün. Geliştiricileri, uygulamanın planlı hareket etmeyi eğlenceli hâle getirdiğini savunuyor.

MyFitnessPal

Ücretsiz

İnternet üzerindeki en iyi kilo verme/sağlıklı yaşam sitelerinden biri. Aynı zamanda ailece gidişatınızı takip etmek için de iyi bir yol. Bu mobil uygulama, beslenme günlüğü ve besin veritabanı gibi faydalı içerikler de sunuyor.

Hepsiburada.com

Ücretsiz

Telefonunuzu mobil barkod okuyucusuna dönüştürün ve mağazada gördüğünüz bir ürünü internetten daha ucuza alıp alamayacağınızı anında öğrenin. Uygulama üzerinden ürün bilgileri de kolaylıkla görüntülenebiliyor.

WolframAlpha

2.99 dolar

Ev işlerinizle ilgili detayları düşünürken bir ‘hesaplama motoru’ pek de işinize yaramayabilir, ama metrik sistemden para birimine kadar farklı ölçümleri hemen dönüştüren WolframAlpha’nın iOS uygulamasını seveceksiniz.

Phoster

1.99 dolar

Sadece iPhone veya iPad’inizi kullanarak poster tasarlamaya ne dersiniz? Üstelik Phoster’la profesyonel görünümlü bir poster için tasarım bilgisine hiç gerek yok. Broşür ve davetiye tasarlamak için de kullanılabilir.

Karnaval

Ücretsiz

Müzik platformu karnaval.com artık cebinizde. Tıpkı web sitesindeki gibi Süper FM, Metro FM, JoyTurk, Joy FM ve Radio Mydonose bu uygulama sayesinde de canlı olarak dinlenebiliyor. Mobil uygulamanın farkıysa RetroTurk, Zeplin, Kantin ve JoyTurk Akustik Karnaval adlı internet radyolarına yer vermesi.

Chrome

Ücretsiz

Chrome’un iOS uygulaması, tıpkı bilgisayar sürümünden alışık olduğumuz gibi yalın bir görünüme sahip. iPad sürümünün üst kısmında açık sekmeleriniz ve evrensel adres çubuğu var. Adres çubuğunu arama çubuğu gibi de kullanabilirsiniz.

DJ Studio

Ücretsiz

‘İçinizdeki DJ’i ortaya çıkarın’ sloganıyla yayımlanan DJ Studio’nun geliştiricileri, uygulamayı kullanmak için özel bir beceriye ihtiyaç olmadığını iddia ediyor. Bu iddia tam doğru olmayabilir ama bedava uygulamayı denememeniz için sebep yok.

Hürriyet

Ücretsiz

iPad’de tablet gazetesi, iPhone ve Android telefonlarda ise Hurriyet.com.tr uygulaması olarak göreceğiniz Hürriyet, gündemi takip etmek için mutlaka cihazınızda olması gereken bir uygulama. Tablet gazetesi için ücretli üyelik almanız gerekiyor.

Çiz Gitsin

Ücretsiz

Çiz Gitsin’de yaptığınız çizimleri arkadaşlarınıza gönderiyor ve onların çizimi tahmin etmesini sağlıyorsunuz. Sonraki turda da bunun tam tersi oluyor: Arkadaşınızın yaptığı çizimi sizin tahmin etmeniz gerekiyor. Tamamen Türkçe ve yerli oyuncularla eşleşiyorsunuz.

D-Smart Dergi

Ücretsiz

Dijital yayıncılık platformu D-Smart, piyasa fiyatı 5 TL’lik aylık resmi dergisi D-Smart Dergi’yi iPad ve iPhone kullanıcılarıyla ücretsiz buluşturuyor. Özel röportajlar, eğlenceli ve özgün yazılar, film ve program tanıtımları bu dergide.

TourWrist

Ücretsiz

TourWrist, 360 derecelik panoramik fotoğraflar oluşturmanıza yardımcı bir uygulama. En basit anlatımla, böyle bir fotoğraf için iPhone’unuzu kendi etrafınızda döndürmeniz yeterli. Yeni ‘pano’lar oluşturabilir veya mevcutları görüntüleyebilirsiniz.

Çarşıda neler oluyor?

Akıllı telefon piyasasında yeni bir modelin tanıtılmadığı, yeni bir kampanyanın duyurulmadığı gün geçmiyor. İşte onlardan sizin için derlediklerimiz:

Avea’dan cazip akıllı telefon kampanyaları

Her bir cihaz için; tarifeye ek ödeme, her şey dahil, peşin ya da internet paketli olmak üzere farklı kampanya modelleri öneren S.E.Ç. cihaz kampanyaları Avealılara, beğendikleri telefona diledikleri ödeme planıyla sahip olabilmelerini vaat ediyor. Avea müşterileri S.E.Ç tarifelerindeki konuşma, SMS ve internet paketlerini kendi ihtiyaçlarına göre birleştirerek, kendi tariflerini kendileri yaratabiliyor. Bu sayede Avea aboneleri diledikleri paketi özgürce seçiyor, dilediklerince konuşuyor, mesajlaşıyor ve internete giriyor.

2012 yılında müşterilerini 36 cihaz ile buluşturan Avea’dan yapılan açıklamaya göre, akıllı cep telefonu satışlarını adetsel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artırarak, cihaz pazarındaki pazar payını yüzde 21’e çıkardılar.

Dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı cep telefonu pazarına ilişkin açıklama yapan Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, akıllı cep telefonu alımlarındaki yükselişin devam ettiğini, dünyada 2011’de 210 milyon adet olan akıllı cep telefonu satışının 2012’de yüzde 42 ile 298 milyona ulaştığını söylüyor. Türkiye genelinde de durum farklı değil. Akıllı cep telefonu satışı yüzde 38 oranında artışla 1 milyon 619 bin 290’dan 2 milyon 234 bin 826’ya yükseldi.

Huawei’den ince ve güçlü bir telefon

Cep telefonu pazarında önemli bir yere sahip olan fakat kendi modelleriyle ülkemizde yeni yeni boy gösteren Huawei, çarpıcı bir modelle karşımızda. Dikkat çekici derecede ince olmasına rağmen Ascend P1 S, sahip olduğu özelliklerle göz dolduruyor. Çift çekirdekli 1.5 GHz TI OMAP 4460 işlemci ve SGX 540 görüntü devresi bunlardan bazıları. 4.3 inç genişlikli Super AMOLED ekranın görüntü kalitesi üst seviyede. Ekranı 540x960 çözünürlüğe sahip. Android 4.0 ICS işletim sistemini içerdiğinden son nesil yazılım desteği standart. Arkadaysa 8 MP arkadan aydınlatmalı kamera yer alıyor. Video çekimlerde Full HD 1080p desteği var. Ön kameraysa 1.3 MP destekli. Tüm bunlara rağmen 1800 mAh bataryayı sığdırmanın yolunu bulmuşlar.

Turkcell’den akıllı telefon hareketi

Turkcell, en yeni akıllı telefonları yediden yetmişe tüm Türkiye’yle buluşturmak için son yılların en büyük kampanyasını başlatıyor ve yedi farklı markanın dokuz farklı modelini yüzde 36’ya varan indirimlerle ve 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan ‘Türkiye’nin Akıllı Telefon Hareketi’ kapsamında, indirimlere ek olarak üç ay boyunca her ay 250 MB internet ve sınırsız Facebook paketi de hediye ediliyor. Kampanya sonunda beş Turkcell’li müşteriden en az birisinin akıllı telefon sahibi olması hedefleniyor. Huawei, Samsung, LG, HTC, Turkcell, Nokia, Sony ve Blackberry’den dokuz ayrı cihaz, peşin ödemelerde yüzde 36’lara varan indirimlerle ve 339 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriye sunulacak.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın, “Yeni kampanyamız dâhilinde müşterilerimiz hem çok cazip koşullarla akıllı telefon sahibi olabilecek hem de kendilerine akıllı telefon deneyimini bir an önce yaşayabilmeleri için armağan ettiğimiz bedava internetin keyfini çıkaracaklar. ‘Akıllı telefon hareketimiz’ sayesinde beş Turkcell müşterisinden birisini akıllı telefon sahibi yapmayı ve daha çok müşterimizin ‘Hayat paylaşınca güzel’ demesini hedefliyoruz” diyor.

Windows’lu HTC’ler geliyor

Cep telefonu üreticisi HTC ve Microsoft, New York’ta yapılan lansmanda ilk Microsoft imzalı Windows telefonları olan Windows Phone 8X ve 8S by HTC’yi tüm dünyaya tanıttı. Bu yeni akıllı telefonlarda yeni Windows Phone 8 işletim sistemi, göz alıcı ikonik tasarım, BeatsAudio ile stüdyo kalitesinde ses ve kamera özellikleri bir araya geldi. Lansmanda konuşan Microsoft CEO’su Steve Ballmer “HTC’nin harikulade yeni telefonları; Windows Phone 8X ve 8S’i, markamızla bir araya getirmek her iki şirket için de büyük bir adım. Birlikte müşterilere kolay bir seçim ve gerçekten eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Uzun soluklu ortaklığımızı bu yeni seviyeye taşıdığımız için çok heyecanlıyım” dedi.

HTC Corporation CEO’su Peter Chou yaptığı açıklamada “Windows Phone 8’den ilham alarak bu platforma hak ettiği ikonik tasarım ve karakteri getiren yeni akıllı telefonlar yarattık. Windows Phone kesinlikle en üstün mobil ekosistemlerinden biri olarak ortaya çıktı ve dünyadaki diğer akıllı telefon platformları arasında rekabet avantajına sahip oldu” diyor.

Live Tiles (Canlı Kutucuklar) özellikli tek telefon olan Windows Phone, farklılaşmış belirgin vizyonu ve sunduğu müşteri deneyimiyle çığır açıcı, inovatif ve yepyeni bir ürün olarak kabul ediliyor. HTC tarafından tasarlanan Windows Phone 8X ve 8S, Windows Phone Live Tiles’ı temel alan üç boyutlu, sade ve tek parça tasarımıyla sanal ve fiziksel özellikleri harmanlıyor. Windows Phone 8X ve 8S by HTC mükemmel bir yapıya ve elde şaşırtıcı incelik hissi yaratan bir dizayna sahip.

HTC yeni Windows Phone’larda birinci sınıf mat bir kaplama ile cüretkar, sofistike ve maceracı renk seçenekleri sunuyor. Windows Phone 8X, Kaliforniya mavisi, grafit siyahı, ateş kırmızısı ve limon sarısı gibi çeşitli renklerle geliyor. Windows Phone 8S by HTC ise domino siyah ve beyazı, fiesta kırmızısı, Atlantik mavisi ve gökdelen grisi seçeneklerine sahip.