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    Necmettin Bitlis kimdir, kaç yaşında vefat etti?

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Necmettin Bitlis’in Teşviki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. Peki 89 yaşında hayatını yitiren Necmettin Bitlis kimdir?

    Türk boya endüstrisinin köklü şirketlerinden Polisan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, 1 Aralık 1928’de Malatya’da doğdu. Erken yaşta ticaret hayatına atılan Necmettin Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladı. 1942 yılında Malatya'dan İstanbul'a göç eden başarılı iş adamı, bir röportajında 1955 yılında Zeytinburnu'nda içinde boyahanesi de bulunan eski bir kumaş fabrikasını 8 yıllığına kiralayarak iplik, dokuma ve boyama birimleriyle tekstil üretimine başladığını ve o dönemde 350 kişiyi istihdam ettiğini söylemişti.

    Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.

    Etiketler: Necmettin Bitlis neden öldü , Necmettin Bitlis kimdir
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