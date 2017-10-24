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Necmettin Bitlis hayatını kaybetti

Hürriyet Haber
24.10.2017 - 21:57 | Son Güncelleme:

Türk boya endüstrisinin köklü şirketlerinden Polisan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis 89 yaşında hayatını kaybetti.

İşadamı Bitlis, Türkiye’de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalışmalarla da hep gündemde olmuştu. . Önceki gün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy’deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Bitlis’in ailesi 27 Ekim’den itibaren 6 gün boyunca taziyeleri saat 17:00-21:00 arasında, Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul ederken, 26 Ekim akşamı Bitlis için Hilton Bosphorus İstanbul Otel’de mevlit okutulacak.

Etiketler: Necmettin Bitlis , Polisan , gazetehaberleri
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