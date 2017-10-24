Necmettin Bitlis hayatını kaybetti

İşadamı Bitlis, Türkiye’de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalışmalarla da hep gündemde olmuştu. . Önceki gün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy’deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Bitlis’in ailesi 27 Ekim’den itibaren 6 gün boyunca taziyeleri saat 17:00-21:00 arasında, Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul ederken, 26 Ekim akşamı Bitlis için Hilton Bosphorus İstanbul Otel’de mevlit okutulacak.