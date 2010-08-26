''Necip n'olacak?'' diyenlere

Necip'in ilk onbirde yeri garanti görünürken, bir anda bölgede rekabet hat safhaya çıktı...

Beşiktaş'ın orta alanda yaşadığı sıkıntıyı yakından takip edenler iyi bilir...

Yakından takip etmeyi bıraktım kadro listesine bakıldığında da zaten göze çarpıyor...

"Necip - Ernst" sürekli oynasın diyenler, ikili dışında kadroda isim göremezler...

Necip'in yeri garanti, Ernst'in de garanti...

Peki nasıl olacak bu iş?

Ernst ne kadar iyi olursa olsun yerinde oynayacak oyuncu yok...

Sürekli itiraz ediyoruz. Belediye maçında "hata yaptı hoca Necip - Ernst oynamalıydı" diyoruz...

Peki ya alternatif?

Hoca bölgede oyuncu sıkıntısı çektiği için Necip'i yanına oturtmuş olmasın sakın?

Necip oynasaydı kulübede oturtulacak isim kim olacaktı?

Uğur mu?

İsyan edenler Beşiktaş yedek kulübesinde beklentileri karşılamayacak potansiyelde bir oyuncu mu görmek istiyor?

"Uğur'da iyi alternatif" diyenler hayal görüyorlar. Derhal uyansınlar...

Hem oranın adamı değil hem de istenilen seviyeye bir türlü gelemedi...

Beşiktaş, Uğur riskine girmek zorunda mı?

Orta alanda yaratılan kıyasıya mücadele Beşiktaş adına hayırlı olacaktır...

Ernst, Marco ve Necip...

Üçüde birbirinden kaliteli isimler...

Fakat burada "Necip n'olcak" düşüncesinde olanlar Necip'i bir adım geride görünüyorlar...

Çünkü bilinç altında güvensizlik yatıyor...

Güvensizlik belki Schuster'e belki de Necip'e...

Bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey "n'olcak" sorusu soranların rekabeti sevmedikleri...

Hiç mızmızlanmaya gerek yok...

Şartlar eşit! Hakeder oynar...

Burada Necip kadar Beşiktaş'ı da düşünmek gerekiyor...

Lig, Avrupa, Kupa derken totalde 50'den fazla maçın oynanacağını düşünürsek, sürekli oynamasını istediğimiz iki oyuncunun 50 maç kaldırmasının mümkün olmayacağını da anlamak gerekiyor...

Beşiktaş'ın artık o bölgede idare etme hakkı yok...

Eğer çıtayı yükselttik diyorsak mevki rekabetine de hoşgörüyle bakmalıyız...

Kaldı ki Necip açısından değerlendirirsek Marco ve Ernst gibi kaliteli isimlerden öğreneceği çok şey olduğunu kavrayabilmek zor değil...

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Bu olayın Beşiktaş ve Necip tarafı...

Şimdi o "n'olcak" sorusunu soranlara ben soruyorum...

Zamanında Fatih Terim'e, Neciplere "n'olcak" sorusunu sordunuz mu?

Spor medyasının neredeyse tamamına yakını, (Allah rahmet eylesin Kazım Kanat abi dışında) Marco Aurelio'nun milli formayı giymesine göz yumdu...

O yüzden şimdi bu "n'olcak" sorusunu sormaya hiç hakkınız yok!

Ya da çok sormak istiyorsanız "n'olcak" sorusunu Schuster'e değil, Fatih Terim'e soracaksınız...

Hazır konu açılmışken şu soruyuda mutlaka sorun...

Aurelio'u oynatma sevdasına kaçırdığımız bir Mesut vardı...

Hatırladınız mı?

Şimdi Real Madrid'e transfer oldu?

Almanların bile onbir garantisi verdiği, bizim veremediğimiz Mesut!

O'nu da sorun, "n'olcak" diyerekten...

Tabii cesaretiniz varsa...

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Son olarak Necip'e güvenim sonsuz...

Üç-beş diyenlerin sezon sonu görecekleri rakam yirmi-yirmi beş olacaktır...

Her ne kadar Beşiktaş için sorulmuş gibi dursada, milli takımın düşünüldüğünü biliyorum...

O yüzden hem Beşiktaş'ta hem de milli takımda Necip'i görecekler...

Yeterki Necip'e sonuna kadar güvensinler...