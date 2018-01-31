Ne zaman yapıldığı bilinmiyor... Anadolu'nun ilk manastırlarından... Restore edilecek

Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları sürerken yine bölgedeki Vazelon Manastırı için harekete geçildi. İlk kurucusu ve yapım tarihi bilinmeyen bazı araştırmacıların MS 270 ve 317 tarihleri arasında kurulduğu belirtilen Vazelon Manastırı definecilerin ve misafirlerinin hışmına uğramaktan kurtulamadı.

Yaklaşık 100 yıldır kaderine terk edilen manastırın bugünkü görünümünde sadece yapı kalıntılarında rastlanıyor. Birinci katına merdivenle çıkılan ve buradan da küçük bir hole ulaşılan manastır için Maçka Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı. Restore edilerek turizme kazandırılmak istenilen manastır için Kültür ve Turizm Bakanlığı bir proje çalışması başlatılırken, manastır için 2019 yılında ihale sürecine girileceği belirtildi.



Trabzon’un yüz ölçümünde en büyük ilçesi olan Maçka ilçesinde 5 tane manastırın bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, bunlardan sadece 3’ünün adını bildiklerini söyledi.

Maçka’nın eski haritasını bulduklarını kaydeden Başkan Koçhan, “İncelediğimiz zaman manastırların ne kadar büyük ve görkemli olduğunu görüyoruz. Biz Maçka’nın eski haritasını bulduk. Maçka gerçekten tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip. İlçede 5 tane manastır var. Biz 3’ünün adını biliyoruz. Sümela Manastırı, Vazelon ve Kuştul. 2 tane daha böyle büyük manastır var. Yerini buldum ama yerle bir harabe olmuşlar. Maçka Kapadokya’daki gibi açık hava müzesi olmaya çok uygun bir ilçe. Her alanında gezebilirsiniz. Bizim belediye olarak yapacağımız tek şey yol ve alt yapı getirmek. Diğer türlü siyaseten yapabileceğimiz en büyük şey o anıtlara restorasyon izni vererek onları insanların seyrine açmamız lazım. Bize düşen bunları açık hava müzesi haline getirmektir” dedi.



Vazelon Manastırı turizme kazandırılması için projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandığını dile getiren Koçhan, “Türkiye’de restorasyon projesi hazırlamak en az 2-3 yıl süreç alıyor. 2019’da projesinin bitmesini bekliyoruz ondan sonra da ihale sürecine girer” ifadelerini kullandı.

Kuştul Manastırı'nın da ön tahsisi alındı

Maçka ilçesinde Kuştul mahallesinde bulunan 8. Yüzyılın ortalarında kurulan Peristere adıyla anılan Kuştul Manastırı da harabe konumundan kurtarılacak. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği vadiye hakim bir tepe üzerinde kurulan manastır için Maçka Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından izinleri aldı. Restorasyon ve koruma projesi hazırlanacak olan manastırın turizme kazandırılacağını kaydeden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Zamanında orada görkemli bir manastır varmış. Bu manastırın ön tahsisini biz aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan olumlu iznimizi çıkardık. Maliye Bakanımızın da izniyle beraber artık Kuştul manastırını restore etmek üzere Maçka Belediyemize ön tahsisine yaptık. Şimdi restorasyon ve koruma projesi hazırlayacağız. İnşallah bunları da geçirdiğimizde hem bir tarihi eseri korumuş olacağız hem de belediyede ileriye dönük müthiş bir gelir kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.