Ne zaman koyacan Aykut Kocaman

Takım kaptanının zamanında burada olması gerektiğini düşünüyorum. Kulüp, yapması gerekenleri yapacaktır” dedi. Ve kulüp, yapması gerekeni yaptı. Alex’in ilk taksidini yatırdı.

Aykut Kocaman.

Nasıl oldu da Fenerbahçe’den son yıllarda böyle bir adam çıktı dedirten adam.

Emrah Öner yazıyor

Trabzon’a o golü attıktan sonra erkek gibi çıkıp “Biz şampiyon olduk fakat Trabzonsporlu arkadaşlarım için üzülüyorum, hiçbir şey çok fazla abartılmamalı...” demişti.

Çok fazla abartılmamıştı.

Sadece Ali Şen maçtan önce Aygün’ün kafasına taş geldi diye çocuğu Sultan Selim gibi sarmalamıştı.

Aynı Ali Şen yine Trabzon’da Otto Bariç’in sırtına taş geldi diye takımı da sahadan çekecekti.

O zaman 55 milyondu, 55 milyon insan gördü ki, Otto Bariç’in paltosu atılan taştan kalındı.

Aynı Ali Şen, Oğuz ve Aykut’un golleri ile şampiyon olduğu akşam bir kolunun altında Şadan Kalkavan, bir elinin altında rakı, rakının altında Vefa Küçük, “Nasıl koydu Aykut Kocaman” diye bağırdıktan 12 saat sonra ikisini de kovdu.

Ali Şen, “Galibiyet için babamı tanımam, teyzemi de hırpalarım” kelime grubunun sözlük anlamı idi.

Sözlüğü açtığınızda fenomen kelimesinin yanında Ali Şen’in resmi vardı.

Vardı.

Artık o resmin yerine Aziz Yıldırım var.

Hatta onun resmi daha büyük.

Tam sayfa.

Hırs var, kavga var, küfür var, gürültü var, uyanıklık var, dörtkağıt, hor görme var.

Var oğlu var.

Peki Aykut Kocaman’da ne değişti de Fenerbahçe’ye geldi?

Çünkü Fenerbahçe aynı Fenerbahçe.

Uğur Dündarları, Kıyat Paşaları bıktırtan, Bilal Kutlualpleri, Saranları kovan, Rüştü’yü dövdürten, Deli İbrahim gibi havuza Euro atan bir Fenerbahçe.

Veya Aykut Kocaman ne zannetti de Fenerbahçe’ye geldi?

Veya Aykut Kocaman’a ne sorumluluklar verildi?

O şu an Daum’un hemen üzerinde, Aziz Yıldırım’ın hemen altında mı?

Mijatovic gibi mi, yoksa exVolkan Ballı’nın ingilizce bilmeyen hali gibi mi?

O Türkiye’nin belki de en önemli pozisyonu için mi geldi, yoksa “sallarım başı alırım maaşımı” için mi geldi?

En önemli soru Alex veya Deivid’e kendini dinletebilecek mi?

Fenerbahçe’den gururu ile kovulduğu gün belki bir milat idi.

Bence ikinci milat Fenerbahçe ile tekrar imzaladığı gündü.

Belli ki çok sevdiği Fenerbahçe’sinde birşeyler değiştirmeye geldi.

Fakat karşısına çıkan ilk fırsatta kendini gösteremedi.

Sahada imtiyazın kralı tanınan Alex’e, geç geldiği için “tek ayak” cezası bile veremedi.

Belki de kaptanlığı bile devam edecekti.

Fenerbahçe transferde de şu ana kadar 5 büyüklerin en kötüsü oldu.

Sadece değnekli bir Özer Hurmacı, Uruguay kaptanının yerine 30 yaşında Bilica, Beşiktaş’tan Mehmet Topuz’u transfer edebildi.

Volkan Demirel’i bitiremedi, Josico’yu bile gönderemedi.

Peki ne zaman masaya yumruğunu koyacaksın Aykut Kocaman?

Fenerbahçe taraftarı senden hayat öpücüğü bekliyor.

Fenerbahçe taraftarı senden zeki, çevik ve ahlaklı transferler bekliyor Aykut Kocaman.

Fenerbahçe taraftarı ne sakallı Güiza’yı, ne kovulmuş Daum’u, ne Tuncay’ı bekliyor.

Fenerbahçe taraftarı seni bekliyor Aykut Kocaman.

Aykut Kocaman.

Kocaman adam.

Ve adam gibi adam.

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