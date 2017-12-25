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    Ne zaman emekli olurum sorusu yanıt buluyor... SGK emeklilik yaşı hesaplama

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 17:52 | Son Güncelleme:

    Ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını merak eden yüz binlerce vatandaş konuyla alakalı araştırmalarını yapmaya ve sorgulamaya devam ediyor. SGK çalışanı olan vatandaşlar artık iş hayatını bir kenara bırakıp emekliye ayrılmak istiyorlar. SGK tarafından hazırlanan emeklilik yaşı hesaplama robotuyla birlikte vatandaşlar emeklilik yaşlarını öğrenebiliyorlar. İşte, ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtı.

    Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlar SGK tarafından hizmete verilen emeklilik yaşı hesaplama robotuyla birlikte, emeklilik yaşları hakkında fikir edinebiliyorlar. İşte, ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtı.

    Erken emeklilik şartları nedir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

    Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

    EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

    4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

    Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

    4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

    Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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