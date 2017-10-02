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    Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 15:11 | Son Güncelleme:

    E- devlet sisteminin bir parçası olan ‘Ne zaman emekli olurum?’ uygulaması, emeklilik için gün sayan vatandaşlara büyük bir avantaj sağlıyor. Kişilerin emeklilik yaşında doğru sonuçlar elde edebilmesi için güncel sigorta bilgilerini kullanması gerekiyor. Peki emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? E-devlet ‘Ne zaman emekli olurum?’ sistemi nasıl doğru kullanılır?

    Ne zaman emekli olurum? sorusu çalışma hayatında uzun senelerini harcamış olan vatandaşların zaman zaman akıllarına takılan sorulardan biri. Emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki emeklilik yaşı en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

    SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve E- devlet portalı üzerinden ‘Ne zaman emekli olurum?’ soruları kolayca yanıt buluyor. 4A, 4B, 4C’li çalışanlar e-devlet üzerinden sigorta gün sayısı ve prim miktarını sorgulayabilirler. Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

    EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

    SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

    Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

    SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

    SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

    Etiketler: ne zaman emekli olurum , emeklilik yaşı , e-devlet
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