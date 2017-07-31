Ne zaman açılacağı daha belli değil

SHELL sözcüsü Thijs van Velzen, maddi hasar ve bazı sorunların bulunduğu rafinerinin bir süreliğine kapatılması kararı alındığını duyurdu. Rafinerinin ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermeyen Velzen, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını sadece büyük çapta maddi hasar bulunduğunu kaydetti.

Bölge yetkililerinin yaptığı açıklamada, yangın sonrasında etrafa yayılan kokunun zararlı olmadığı ancak solunum hastalığı olanların dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Rotterdam’ın güneyindeki Pernis kasabasında bulunan rafineride, dün gece patlama sonucu çıkan yangın sabah saatlerinde söndürülmüş, yangında ölen ya da yaralanan olmazken ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Petrol şirketi Shell’a ait rafineri, Avrupa’nın en büyük rafinerileri arasında sayılıyor.