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    Ne zaman açılacağı daha belli değil

    AA
    31 Temmuz 2017 - 09:50Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 09:50

    Hollanda’da, yangın sonucu büyük çapta maddi hasarın oluştuğu rafineri bir süreliğine kapatıldı. Shell sözcüsü Thijs van Velzen, elektrik santralındaki kısa devre sonucunda meydana gelen patlamalardan sonra rafineride çıkan yangının söndürülmesine rağmen sorunların giderilemediğini bildirdi.

    SHELL sözcüsü Thijs van Velzen, maddi hasar ve bazı sorunların bulunduğu rafinerinin bir süreliğine kapatılması kararı alındığını duyurdu. Rafinerinin ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermeyen Velzen, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını sadece büyük çapta maddi hasar bulunduğunu kaydetti.
    Bölge yetkililerinin yaptığı açıklamada, yangın sonrasında etrafa yayılan kokunun zararlı olmadığı ancak solunum hastalığı olanların dikkat etmesi gerektiği bildirildi.
    Rotterdam’ın güneyindeki Pernis kasabasında bulunan rafineride, dün gece patlama sonucu çıkan yangın sabah saatlerinde söndürülmüş, yangında ölen ya da yaralanan olmazken ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.
    Petrol şirketi Shell’a ait rafineri, Avrupa’nın en büyük rafinerileri arasında sayılıyor.

    Etiketler: Shell , Thijs van Velzen , Hollanda
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