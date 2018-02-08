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Ne yediğinizin farkında mısınız? Sefer Levent #SoruHürriyeti’nde
Hürriyet Haber
08.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne bugün Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuk oluyor. Sahte dönerden fabrikasyon “ev” yemeklerine sağlığa zararlı yiyecekler sofraları doldurmuşken “Ne yediğimizi biliyor muyuz?” sorusuyla başlayan canlı yayın, sizin sorularınızla devam ediyor.
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