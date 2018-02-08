Ne yediğinizin farkında mısınız? Sefer Levent #SoruHürriyeti’nde

Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne bugün Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuk oluyor. Sahte dönerden fabrikasyon “ev” yemeklerine sağlığa zararlı yiyecekler sofraları doldurmuşken “Ne yediğimizi biliyor muyuz?” sorusuyla başlayan canlı yayın, sizin sorularınızla devam ediyor.

Peki #SoruHürriyeti’nde başka hangi Hürriyet yazarlarını görmek ve neler sormak istersiniz? Bize yazın: soruhurriyeti@hurriyet.com.tr